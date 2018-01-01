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У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО

У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку на вулиці Володимирській сталася ДТП.

Про це пишуть Волинські Новини.

Як стало відомо, водій Peugeot зупинився аби здійснитии поворот ліворуч. Водій Mercedes, ймовірно, не побачив сигнал повороту і в'їхав у Puegeot.

Потерпілих немає.

На місці аварії працює патрульна поліція.
У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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