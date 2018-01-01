У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО





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Як стало відомо, водій Peugeot зупинився аби здійснитии поворот ліворуч. Водій Mercedes, ймовірно, не побачив сигнал повороту і в'їхав у Puegeot.



Потерпілих немає.



На місці аварії працює патрульна поліція.



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