У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 11:21
У Луцьку на вулиці Володимирській сталася ДТП.
Про це пишуть Волинські Новини.
Як стало відомо, водій Peugeot зупинився аби здійснитии поворот ліворуч. Водій Mercedes, ймовірно, не побачив сигнал повороту і в'їхав у Puegeot.
Потерпілих немає.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Волинські Новини.
Як стало відомо, водій Peugeot зупинився аби здійснитии поворот ліворуч. Водій Mercedes, ймовірно, не побачив сигнал повороту і в'їхав у Puegeot.
Потерпілих немає.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Повідомили про підозру атовцю, який зарізав знайому на Волині
Сьогодні, 11:24
У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 11:21
Скільки коштує хлібний кошик на Волині
Сьогодні, 11:20