Скільки коштує хлібний кошик на Волині

На Миколаївщині найдешевший хлібний кошик, а у столиці – найдорожчий.Про це у Facebook повідомив глава Української асоціації постачальників торговельних мережЗа даними офіційної статистики за вересень 2018 року, найдорожчий хлібний кошик у Києві – 85,4грн, а найдешевший у Миколаївській області – 58,1грн. Різниця між цими регіонами становить більше 27грн, або 47%.До хлібного кошику ввійшли по 1кг пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, 1кг пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, 1кг житнього хліба та 0,5кг батону. Саме ці види підлягають державному моніторингу цін.П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ – 85,4грн, Київська область – 70,7грн, Житомирська – 67,7грн, Черкаська 67,1грн, та Закарпатська область – 65,6грн.ТОП - 5 найдешевших регіонів: Миколаївська область – 58,1грн, Одеська область – 58,6грн, Луганська область – 58,7грн, Дніпропетровська – 58,9грн і Харківська області – 59,3грн.А між ТОП-5 опинились: Волинська область – 65грн, Херсонська – 64,9грн, Донецька – 64,6грн, Івано-Франківська, Львівська і Хмельницька – по 64,4грн, Чернівецька – 63,5грн, Запорізька – 63грн, Кіровоградська – 62,8грн, Чернігівська – 61,9грн, Полтавська та Сумська – по 61,4грн, Рівненська – 61,2грн, Вінницька – 60,5грн, Тернопільська область – 59,9грн.Нагадаємо, що за даними офіційної статистики хлібний кошик за рік подорожчав на 35%, або на 8,6грн. Вартість хлібного кошика на кінець вересня 2018 року становила 33,2грн, тоді як минулого року він коштував 24,6грн. Соціальний білий хліб за рік зріс в ціні на 30%, а чорний хліб – на 39%.Альтернативне дослідження Асоціації постачальників торговельних мереж показує, що за останні сім місяців поточного року хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 12%, батон – на 15%, хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 18%, а житній хліб – на 20%. Загалом хлібний кошик з кінця лютого по жовтень 2018 року зріс в ціні на 16%.