Повідомили про підозру атовцю, який зарізав знайому на Волині





Про це повідомили у прес-службі



Нагадаємо, інцидент трапився 27 жовтня,



Потерпіла, жителька Луцька, померла на місці інциденту.



Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику слідчі оголосили про підозру в скоєнні умисного вбивства.



Відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.



Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісопосадці поблизу села Звірів Ківерцівського району чоловік встромив ножа у горло своїй знайомій.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Нагадаємо,Потерпіла, жителька Луцька, померла на місці інциденту.Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику слідчі оголосили про підозру в скоєнні умисного вбивства.Відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію