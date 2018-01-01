Повідомили про підозру атовцю, який зарізав знайому на Волині
Сьогодні, 11:24
У лісопосадці поблизу села Звірів Ківерцівського району чоловік встромив ножа у горло своїй знайомій.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 27 жовтня,
Потерпіла, жителька Луцька, померла на місці інциденту.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику слідчі оголосили про підозру в скоєнні умисного вбивства.
Відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 27 жовтня,
Потерпіла, жителька Луцька, померла на місці інциденту.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику слідчі оголосили про підозру в скоєнні умисного вбивства.
Відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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