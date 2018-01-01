ПриватБанк відновлює «теплі» кредити для ОСББ*

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть отримати державну компенсацію у рамках урядової програми енергоефективності. Взявши “теплий” кредит у ПриватБанку, ОСББ отримають від 40% до 70 % компенсації від суми позики.Уряд ухвалив рішення про виділення додатково 100 мільйонів гривень на програму “теплих” кредитів для ОСББ у цьому році. За умовами програми ОСББ зможуть отримати компенсацію від 40% до 70% суми позики.Програму буде відновлено після завершення необхідних процедур, пов’язаних із погодженням рішення Комітетом ВРУ з питань бюджету та затвердженням оновленого паспорту бюджетної програми.“Теплий” кредит у ПриватБанку можна отримати на термін до 7 років. Для того, щоб отримати компенсацію за державною програмою, потрібно надати документи, що підтверджують цільове використання коштів.Додаткову інформацію про умови кредитування можна дізнатися на сайті банку. Окрім того, усі консультації та роз’яснення можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.Заважимо, що цього року волинські ОСББ отримали “теплих” кредитів більш як на 6 мільйонів гривень і вже отримали понад 3 мільйони гривень компенсацій.