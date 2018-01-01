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Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО

Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
У єдиному луцькому антикафе Innerspace відбувся останній захід перед закриттям.

Світлинами з вечірки у Facebook поділився луцький фотограф Олег Бурлака.

"Олів’є-паті, або остання вечірка у затишному Innerspace", - написав він.

Нагадаємо, у жовтня стало відомо, що у Луцьку закривається єдине антикафе «Innerspace», що розташоване на вулиці Парковій.

Згодом власники антикафе-коворкінгу «Innerspace» пояснили, чому закривають заклад.

Власник закладу Кирило Ткачов, розповів, що причина головна закриття у тому, що приміщення, де розташоване кафе продають.

Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО

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Теги: антикафе, закриття
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