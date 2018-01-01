Остання вечірка у єдиному антикафе Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:32
У єдиному луцькому антикафе Innerspace відбувся останній захід перед закриттям.
Світлинами з вечірки у Facebook поділився луцький фотограф Олег Бурлака.
"Олів’є-паті, або остання вечірка у затишному Innerspace", - написав він.
Нагадаємо, у жовтня стало відомо, що у Луцьку закривається єдине антикафе «Innerspace», що розташоване на вулиці Парковій.
Згодом власники антикафе-коворкінгу «Innerspace» пояснили, чому закривають заклад.
Власник закладу Кирило Ткачов, розповів, що причина головна закриття у тому, що приміщення, де розташоване кафе продають.
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Світлинами з вечірки у Facebook поділився луцький фотограф Олег Бурлака.
"Олів’є-паті, або остання вечірка у затишному Innerspace", - написав він.
Нагадаємо, у жовтня стало відомо, що у Луцьку закривається єдине антикафе «Innerspace», що розташоване на вулиці Парковій.
Згодом власники антикафе-коворкінгу «Innerspace» пояснили, чому закривають заклад.
Власник закладу Кирило Ткачов, розповів, що причина головна закриття у тому, що приміщення, де розташоване кафе продають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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