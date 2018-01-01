У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку на вулиці Винниченка зіткнулися два автомобілі.
Про це пишуть Волинські Новини.
Як повідомили очевидці, Volkswagen врізався в Audi, в обох автомобілів – значні механічні пошкодження.
Нагадаємо, на вулиці Володимирській зіткнулися легковик з вантажівкою.
Деталі – згодом.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Як повідомили очевидці, Volkswagen врізався в Audi, в обох автомобілів – значні механічні пошкодження.
Нагадаємо, на вулиці Володимирській зіткнулися легковик з вантажівкою.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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