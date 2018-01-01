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У Луцьку – аварія. ФОТО

У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Винниченка зіткнулися два автомобілі.

Про це пишуть Волинські Новини.

Як повідомили очевидці, Volkswagen врізався в Audi, в обох автомобілів – значні механічні пошкодження.

Нагадаємо, на вулиці Володимирській зіткнулися легковик з вантажівкою.

Деталі – згодом.
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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