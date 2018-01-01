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У «ПортCity» продовжується свято Хеловін*

У «ПортCity» продовжується свято Хеловін*
У ТРЦ «ПортCity» продовжуються хеловінські веселощі.

Тож, усі бажаючі можуть прийти у торгово-розважальний центр за розвагами.

31 жовтня у ТРЦ «ПортCity»:

ХЕЛОВІН НА РОЛИКАХ НА АРЕНІ РОЗВАГ «GENERATOR CITY»

Хочете незабутніх розваг? Приходьте у хелловінському костюмі о 19:00 на арену розваг «Generator City». Disco на роликах, DJ та МС, номінація «найстрашніший костюм», світлодіодне шоу, солодощі та розваги – це неможливо пропустити!

HALLOWEEN PARTY У РЕСТОРАЦІЇ «БРАМА»

Море «Кривавої Меррі», страшні ігри з ведучою, жахливо популярні хіти від DJ, танці зомбі та найстрашніший флешмоб – це все чекає на Вас о 19:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».

КІНОХЕЛОВІН У КІНОТЕАТРІ «PREMIER CITY»

Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «ХЕЛЛОВІН» о 22:20, 23:20 та 00:20.

У Хелловінську ніч у ТРЦ «ПортCity» кожен знайде для себе круті розваги.

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Теги: ПортCity, Хеловін
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