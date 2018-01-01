У «ПортCity» продовжується свято Хеловін*
Сьогодні, 11:50
У ТРЦ «ПортCity» продовжуються хеловінські веселощі.
Тож, усі бажаючі можуть прийти у торгово-розважальний центр за розвагами.
31 жовтня у ТРЦ «ПортCity»:
ХЕЛОВІН НА РОЛИКАХ НА АРЕНІ РОЗВАГ «GENERATOR CITY»
Хочете незабутніх розваг? Приходьте у хелловінському костюмі о 19:00 на арену розваг «Generator City». Disco на роликах, DJ та МС, номінація «найстрашніший костюм», світлодіодне шоу, солодощі та розваги – це неможливо пропустити!
HALLOWEEN PARTY У РЕСТОРАЦІЇ «БРАМА»
Море «Кривавої Меррі», страшні ігри з ведучою, жахливо популярні хіти від DJ, танці зомбі та найстрашніший флешмоб – це все чекає на Вас о 19:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».
КІНОХЕЛОВІН У КІНОТЕАТРІ «PREMIER CITY»
Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «ХЕЛЛОВІН» о 22:20, 23:20 та 00:20.
У Хелловінську ніч у ТРЦ «ПортCity» кожен знайде для себе круті розваги.
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Тож, усі бажаючі можуть прийти у торгово-розважальний центр за розвагами.
31 жовтня у ТРЦ «ПортCity»:
ХЕЛОВІН НА РОЛИКАХ НА АРЕНІ РОЗВАГ «GENERATOR CITY»
Хочете незабутніх розваг? Приходьте у хелловінському костюмі о 19:00 на арену розваг «Generator City». Disco на роликах, DJ та МС, номінація «найстрашніший костюм», світлодіодне шоу, солодощі та розваги – це неможливо пропустити!
HALLOWEEN PARTY У РЕСТОРАЦІЇ «БРАМА»
Море «Кривавої Меррі», страшні ігри з ведучою, жахливо популярні хіти від DJ, танці зомбі та найстрашніший флешмоб – це все чекає на Вас о 19:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».
КІНОХЕЛОВІН У КІНОТЕАТРІ «PREMIER CITY»
Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «ХЕЛЛОВІН» о 22:20, 23:20 та 00:20.
У Хелловінську ніч у ТРЦ «ПортCity» кожен знайде для себе круті розваги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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