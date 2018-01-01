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У Ковелі на переході автівка збила двох юнаків

У Ковелі на переході автівка збила двох юнаків
У Ковелі Mercedes Vito збив двох хлопців.

Інцидент трапився учора, 28 жовтня, на вулиці Купріна, - інформує ГУНП у Волинській області.

Постраждалі отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП триває перевірка.

За кермом автомобіля перебував 20-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на двох пішоходів, 17 та 18 років, які переходили проїжджу частину по пішохідному переході.

Внаслідок ДТП підлітки отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізувалися.

Відомості зареєстровані в поліції в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.


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Теги: аварія, Ковель
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