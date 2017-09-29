Внаслідок катастрофи літака в Індонезії ніхто не вижив





Про це заявив представник національного агентства з подолання надзвичайних ситуацій, повідомляє РІА Новости в понеділок, 29 жовтня, - пише



Як повідомили у відомстві, наразі вже виявлено тіло одного з тих, хто перебував на борту літака Boeing 737 Max 8, що розбився.



Як розповів виконавчий директор авіакомпанії, під час попереднього рейсу у потерпілого лайнера була якась технічна проблема, але її виправили відповідно до регламенту, повідомляє Reuters. За його словами, всього у Lion Air 11 таких же літаків, і ні на одному подібних неполадок не було. Решта Boeing 737 Max 8 поки не планують знімати з рейсів.



Раніше стало відомо, що екіпаж перед катастрофою запросив повернення в аеропорт вильоту.



Наразі на місці катастрофи працюють рятувальники. Вони, зокрема, намагаються знайти чорні ящики лайнера. Рятувальники виявили на місці катастрофи літака Lion Air паливний бак, що вибухнув.





Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737 Max 8 зник з радарів через 13 хвилин після зльоту з Джакарти. На борту лайнера перебували 189 осіб.



Відзначимо, що літак, який зазнав катастрофи, експлуатувався з серпня і був придатний до польоту. Двоє пілотів лайнера налітали загалом 11 тисяч годин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час аварії літака в Індонезії ніхто не врятувався.Про це заявив представник національного агентства з подолання надзвичайних ситуацій, повідомляє РІА Новости в понеділок, 29 жовтня, - пише Корреспондент Як повідомили у відомстві, наразі вже виявлено тіло одного з тих, хто перебував на борту літака Boeing 737 Max 8, що розбився.Як розповів виконавчий директор авіакомпанії, під час попереднього рейсу у потерпілого лайнера була якась технічна проблема, але її виправили відповідно до регламенту, повідомляє Reuters. За його словами, всього у Lion Air 11 таких же літаків, і ні на одному подібних неполадок не було. Решта Boeing 737 Max 8 поки не планують знімати з рейсів.Раніше стало відомо, що екіпаж перед катастрофою запросив повернення в аеропорт вильоту.Наразі на місці катастрофи працюють рятувальники. Вони, зокрема, намагаються знайти чорні ящики лайнера. Рятувальники виявили на місці катастрофи літака Lion Air паливний бак, що вибухнув.Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737 Max 8 зник з радарів через 13 хвилин після зльоту з Джакарти. На борту лайнера перебували 189 осіб.Відзначимо, що літак, який зазнав катастрофи, експлуатувався з серпня і був придатний до польоту. Двоє пілотів лайнера налітали загалом 11 тисяч годин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію