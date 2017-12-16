У Луцьку стартував всеукраїнський турнір з економіки. ФОТО





Урочисте відкриття змагань відбулося 28 жовтня у Палаці учнівської молоді, - інформує



Для гостей виступали танцювальні колективи. Посадовці бажали везіння та перемог. Проведенню заходу посприяли Будівельна компанія «Інвестор», Північно-Західне регіональне управління ПриватБанку, а також два місцеві виші – Луцький національний технічний університет та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.



Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна зауважила: на Волині люблять науку, адже весь зал заповнений людьми.



«Сьогодні тут зібралась когорта майбутніх політиків, майбутніх економістів, творців нашої держави. Дорогі діти, ми покладаємо на вас дуже великі надії, сподівання, що Україна наша зазнає хороших змін, розвитку і буде мирною», - сказала посадовиця.

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна

Вона наголосила, що організатори турніру докладуть зусиль, аби гості не тільки трудились, а й відпочили.



Ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Петро Олешко сказав, що економіка – це фундамент усього соціального життя.



Потім він звернувся до учасників турніру:



«Я переконаний, що не один і не два з вас стануть успішними економістами, банкірами, підприємцями, адже нам потрібні свої Форди, Сороси, Ротшильди і Рокфеллери, тому крокуючи до успіхів не забувайте, що жити багатим у бідній країні – це ганебно і соромно».

Ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Петро Олешко

Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко зауважила, що всі діти – вже переможці, оскільки дійшли до фінального етапу турніру.



«Ніколи не розчаровуйтесь, якщо перемога дістанеться комусь іншому», - порадила посадовиця та побажала усім бути активними, творчими та відкритими до нових звершень.





Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко

Координатор турніру, методист державної наукової установи Інституту модернізації змісту освіти Олена Бурлака побажала учасникам турніру, щоб усі з гарними враженнями поїхали додому й запам’ятали волинську землю.

ачальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко

Триватимуть змагання протягом трьох днів. За цей час відбудеться чотири відбіркових, півфінальний та фінальний бої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 команд із різних областей країни приїхали в Луцьк, щоб взяти участь у фінальному етапі XІV Всеукраїнського турніру юних економістів.Урочисте відкриття змагань відбулося 28 жовтня у Палаці учнівської молоді, - інформує Перший Для гостей виступали танцювальні колективи. Посадовці бажали везіння та перемог. Проведенню заходу посприяли Будівельна компанія «Інвестор», Північно-Західне регіональне управління ПриватБанку, а також два місцеві виші – Луцький національний технічний університет та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДАзауважила: на Волині люблять науку, адже весь зал заповнений людьми.«Сьогодні тут зібралась когорта майбутніх політиків, майбутніх економістів, творців нашої держави. Дорогі діти, ми покладаємо на вас дуже великі надії, сподівання, що Україна наша зазнає хороших змін, розвитку і буде мирною», - сказала посадовиця.Вона наголосила, що організатори турніру докладуть зусиль, аби гості не тільки трудились, а й відпочили.Ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освітисказав, що економіка – це фундамент усього соціального життя.Потім він звернувся до учасників турніру:«Я переконаний, що не один і не два з вас стануть успішними економістами, банкірами, підприємцями, адже нам потрібні свої Форди, Сороси, Ротшильди і Рокфеллери, тому крокуючи до успіхів не забувайте, що жити багатим у бідній країні – це ганебно і соромно».Начальник управління освіти Луцької міської радизауважила, що всі діти – вже переможці, оскільки дійшли до фінального етапу турніру.«Ніколи не розчаровуйтесь, якщо перемога дістанеться комусь іншому», - порадила посадовиця та побажала усім бути активними, творчими та відкритими до нових звершень.Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія ЛещенкоКоординатор турніру, методист державної наукової установи Інституту модернізації змісту освіти Олена Бурлака побажала учасникам турніру, щоб усі з гарними враженнями поїхали додому й запам’ятали волинську землю.Триватимуть змагання протягом трьох днів. За цей час відбудеться чотири відбіркових, півфінальний та фінальний бої.

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