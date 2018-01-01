У Луцьку половина вулиці не освітлюється ввечері, – мешканці





Про це на платформі Відкрите місто написала місцева мешканка Анастасія Миронюк.



"Відсутнє вуличне освітлення на відрізку вул. Туполєва, 1-20 (район цукрового заводу). Вертаючись з роботи після 18-ї год вулиця не освітлена. Вирішіть проблему, будь ласка", - пише жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скаржаться на відсутність вуличного освітлення на відрізку вулиці Туполєва.Про це на платформі Відкрите місто написала місцева мешканка"Відсутнє вуличне освітлення на відрізку вул. Туполєва, 1-20 (район цукрового заводу). Вертаючись з роботи після 18-ї год вулиця не освітлена. Вирішіть проблему, будь ласка", - пише жінка.

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