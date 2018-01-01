Дитячі розваги на Halloween у «Смугастому носорозі»*

Вже цієї середи, 31 жовтня у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», плануються цікаві тематичні розваги:- квест у лабіринті з подарунками;- моторошна лотерея (з 17:00);- тематичні творчі майстер-класи у художній студії;- фейс-арт;Та найочікуваніша подія – тематична вечірка Halloween.Тут на дітей чекає весела дискотека, конкурси та розваги з подарунками, смачний кулінарний майстер-клас, «Гарбузовий сюрприз», фотозона та конкурс костюмів.Відбудуться вони о 16:00 (для дітей від 7 років) та о 18:30 (для дітей віком від 4 до 6 років).Вартість: 150 грн.Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.