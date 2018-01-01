Дитячі розваги на Halloween у «Смугастому носорозі»*
Сьогодні, 12:56
Вже цієї середи, 31 жовтня у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», плануються цікаві тематичні розваги:
- квест у лабіринті з подарунками;
- моторошна лотерея (з 17:00);
- тематичні творчі майстер-класи у художній студії;
- фейс-арт;
Та найочікуваніша подія – тематична вечірка Halloween.
Тут на дітей чекає весела дискотека, конкурси та розваги з подарунками, смачний кулінарний майстер-клас, «Гарбузовий сюрприз», фотозона та конкурс костюмів.
Відбудуться вони о 16:00 (для дітей від 7 років) та о 18:30 (для дітей віком від 4 до 6 років).
Вартість: 150 грн.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.
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- квест у лабіринті з подарунками;
- моторошна лотерея (з 17:00);
- тематичні творчі майстер-класи у художній студії;
- фейс-арт;
Та найочікуваніша подія – тематична вечірка Halloween.
Тут на дітей чекає весела дискотека, конкурси та розваги з подарунками, смачний кулінарний майстер-клас, «Гарбузовий сюрприз», фотозона та конкурс костюмів.
Відбудуться вони о 16:00 (для дітей від 7 років) та о 18:30 (для дітей віком від 4 до 6 років).
Вартість: 150 грн.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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