На Волині судили чоловіка, який підробляв документи на авто
Сьогодні, 12:56
Засудили мешканця Нововолинська, який підробляв документи на автомобілі.
Зазначається, що у серпні 2017 року чоловік за винагороду у розмірі 1650 доларів США здійснив заміну ідентифікаційного номера кузова та номерних знаків автомобіля марки Chrysler 300 TOURING, - інформує прес-служба прокуратури області.
Крім цього, разом з не встановленим поки громадянином, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, він підробив та збув свідоцтва про реєстрацію цього та ще одного автомобіля – марки Toyota RAV 4 - і довіреності на право користування та розпоряджання цими транспортними засобами.
Визнавши чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 та ч. 3 ст. 358 КК України, суд призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.
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Зазначається, що у серпні 2017 року чоловік за винагороду у розмірі 1650 доларів США здійснив заміну ідентифікаційного номера кузова та номерних знаків автомобіля марки Chrysler 300 TOURING, - інформує прес-служба прокуратури області.
Крім цього, разом з не встановленим поки громадянином, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, він підробив та збув свідоцтва про реєстрацію цього та ще одного автомобіля – марки Toyota RAV 4 - і довіреності на право користування та розпоряджання цими транспортними засобами.
Визнавши чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 та ч. 3 ст. 358 КК України, суд призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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