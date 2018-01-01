На Волині судили чоловіка, який підробляв документи на авто

Засудили мешканця Нововолинська, який підробляв документи на автомобілі.Зазначається, що у серпні 2017 року чоловік за винагороду у розмірі 1650 доларів США здійснив заміну ідентифікаційного номера кузова та номерних знаків автомобіля марки Chrysler 300 TOURING, - інформує прес-служба прокуратури області.Крім цього, разом з не встановленим поки громадянином, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, він підробив та збув свідоцтва про реєстрацію цього та ще одного автомобіля – марки Toyota RAV 4 - і довіреності на право користування та розпоряджання цими транспортними засобами.Визнавши чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 та ч. 3 ст. 358 КК України, суд призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.