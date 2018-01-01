«Це місце було значно загадковішим»: луцький сквер 10 років тому
Сьогодні, 13:35
У мережі оприлюднили знімок луцького скверу 10-річної давності.
Про це йдеться у повідомленні в спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".
"10 років тому це місце було значно загадковішим і містичнішим, ніж зараз. Це вигляд його останніх років таким. Скоро фонтан розіб'ють, а дерева зріжуть", - йдеться у дописі.
На колажі - знімки датовані 2017 та 2008 роками.
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Про це йдеться у повідомленні в спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".
"10 років тому це місце було значно загадковішим і містичнішим, ніж зараз. Це вигляд його останніх років таким. Скоро фонтан розіб'ють, а дерева зріжуть", - йдеться у дописі.
На колажі - знімки датовані 2017 та 2008 роками.
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