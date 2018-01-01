«Це місце було значно загадковішим»: луцький сквер 10 років тому





Про це йдеться у повідомленні в спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".



"10 років тому це місце було значно загадковішим і містичнішим, ніж зараз. Це вигляд його останніх років таким. Скоро фонтан розіб'ють, а дерева зріжуть", - йдеться у дописі.







На колажі - знімки датовані 2017 та 2008 роками.



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