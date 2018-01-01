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«Це місце було значно загадковішим»: луцький сквер 10 років тому

«Це місце було значно загадковішим»: луцький сквер 10 років тому
У мережі оприлюднили знімок луцького скверу 10-річної давності.

Про це йдеться у повідомленні в спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".

"10 років тому це місце було значно загадковішим і містичнішим, ніж зараз. Це вигляд його останніх років таким. Скоро фонтан розіб'ють, а дерева зріжуть", - йдеться у дописі.

«Це місце було значно загадковішим»: луцький сквер 10 років тому


На колажі - знімки датовані 2017 та 2008 роками.

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Теги: фото, історія
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