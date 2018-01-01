На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик





Про це в понеділок, 29 жовтня, - пише



Як розповів головний лікар Закарпатської дитячої обласної лікарні Роман Шніцер, трагедія сталася в суботу, 27 жовтня. Дитина в стані середньої тяжкості був доставлений в лікарню близько 7:00.



"Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Захворювання було вже десь близько тижня на дому. За медичною допомогою раніше до нас не звертався. Щеплений не був. Тобто, маємо запізніле надходження", - коментує лікар.



Стан хлопчика різко погіршився, і його перевели в реанімаційне відділення.



"Уже були холодні кінцівки, порушення мікроциркуляції. Його відразу перевели в реанімаційне відділення. Там тривала негативна динаміка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, і на цьому тлі настала смерть", - зазначив Шніцер.



Чому батьки не звернулись за допомогою раніше, поки що не відомо. Разом з тим, вони звернулись до правоохоронців з заявою про неналежне виконання своєї роботи лікарями.



У лікарні зазначили, що спочатку проведуть всі експертизи, а вже за їх висновками будуть діяти далі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мукачеві від кору помер 12-річний хлопчик з села Страбичове.Про це в понеділок, 29 жовтня, - пише Mukachevo.net Як розповів головний лікар Закарпатської дитячої обласної лікарні Роман Шніцер, трагедія сталася в суботу, 27 жовтня. Дитина в стані середньої тяжкості був доставлений в лікарню близько 7:00."Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Захворювання було вже десь близько тижня на дому. За медичною допомогою раніше до нас не звертався. Щеплений не був. Тобто, маємо запізніле надходження", - коментує лікар.Стан хлопчика різко погіршився, і його перевели в реанімаційне відділення."Уже були холодні кінцівки, порушення мікроциркуляції. Його відразу перевели в реанімаційне відділення. Там тривала негативна динаміка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, і на цьому тлі настала смерть", - зазначив Шніцер.Чому батьки не звернулись за допомогою раніше, поки що не відомо. Разом з тим, вони звернулись до правоохоронців з заявою про неналежне виконання своєї роботи лікарями.У лікарні зазначили, що спочатку проведуть всі експертизи, а вже за їх висновками будуть діяти далі.

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