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На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик

На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик
У Мукачеві від кору помер 12-річний хлопчик з села Страбичове.

Про це в понеділок, 29 жовтня, - пише Mukachevo.net.

Як розповів головний лікар Закарпатської дитячої обласної лікарні Роман Шніцер, трагедія сталася в суботу, 27 жовтня. Дитина в стані середньої тяжкості був доставлений в лікарню близько 7:00.

"Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Захворювання було вже десь близько тижня на дому. За медичною допомогою раніше до нас не звертався. Щеплений не був. Тобто, маємо запізніле надходження", - коментує лікар.

Стан хлопчика різко погіршився, і його перевели в реанімаційне відділення.

"Уже були холодні кінцівки, порушення мікроциркуляції. Його відразу перевели в реанімаційне відділення. Там тривала негативна динаміка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, і на цьому тлі настала смерть", - зазначив Шніцер.

Чому батьки не звернулись за допомогою раніше, поки що не відомо. Разом з тим, вони звернулись до правоохоронців з заявою про неналежне виконання своєї роботи лікарями.

У лікарні зазначили, що спочатку проведуть всі експертизи, а вже за їх висновками будуть діяти далі.

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Теги: кір, смерть, дитина
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