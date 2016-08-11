Пожежі на Волині: горіли житлові будинки і літні кухні

На Волині у період з 22-28 жовтня рятувальники ліквідували декілька пожеж.Так, почастішали випадки пожеж у житловому секторі, спричиненні несправністю пічного опалення та порушення правил безпеки під час його експлуатації, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Зокрема, через несправність пічного опалення 22 жовтня трапилася пожежа в цегляній господарській будівлі в селі Богушівка Луцького району, 24 жовтня – у дерев’яній літній кухні в селі Кадище Ківерцівського району, а 25 жовтня – у житловому будинку в селі Вітоніж Рожищенського району.Крім того, через порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення виникли пожежі у дерев’яному житловому будинку в селі Пілгани Горохівського району та в прибудованому до літньої кухні дерев’яному навісі у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.