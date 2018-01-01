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У підвалі луцького будинку декілька років стоїть вода. ВІДЕО

У підвалі луцького будинку декілька років стоїть вода. ВІДЕО
У підвалі будинку 3а, що на вулиці Бенделіані, вже п'ятий рік стоїть вода.

Останніх три тижні її – по-коліно, розповів мешканець будинку Андрій Мельничук, – йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Сирість, запах та небезпека для здоров'я – такі незручності кілька років терплять мешканці будинку, розповіла Валентина Фалдіна.

Жінка каже, що готова переїхати, оскільки втомилась від таких комунальних умов.

«Із підвалу течуть ось ці всі фекалії. І мені смердить аж туди, до 4-го і вище. І ми мусимо вікна відкривати, опалення йде, і холодно... Мусимо відкривати, щоб нам не смерділо.

Я не знаю, як мені жити, бо я вже думаю продавати квартиру в цьому будинку, переїжджати, бо вже просто нестерпно жити тут», – сказала жінка.

Протягом восьми днів на заявку, яку залишили мешканці у ЖКП №2, не реагували, розповідає Марина Котельчук.

Нині, коли жінка прийшла зі знімальною групою, головний інженер Ольга Дворська сказала, що ремонтні роботи заплановані на сьогодні.

«На сьогодні у нас заявочка є, на відкачування води. Сьогодні ми будемо відкачувати воду – на Станіславського, 50 і на Бенделіані, 3а», – розповіла інженер.

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Теги: Луцьк, Бенделіані, проблема, будинок
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