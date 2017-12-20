Моторошне вбивство у Києві: жінка втопила двох власних дітей в озері





Батько шукав дітей, аж поки його колишня дружина, вихователька дитячого садочка, в усьому не зізналась, - йдеться в



Шестирічну Аню та її на рік молодшого братика Даню шукали кілька днів. До поліції звернувся батько дітей. Мовляв, його колишня дружина разом із малечею зникла. Розповів, що із жінкою вже півтора року як розлучені, але для неї та двох дітей винаймав квартиру. Там поліцейські нікого не знайшли.



Дані із світлинами зниклих розіслали не лише київським копам. За добу жінку знайшли за півтори сотні кілометрів. Без дітей.



«Її було затримано нарядом патрульної поліції поблизу міста Чернігів, куди вона йшла пішки в неадекватному стані», - розповідають у поліції.



Поліцейські доправили жінку до відділку і у присутності лікарів допитали. Вона розповіла, що напередодні діти буцімто хотіли покупатись у озері. Тут їх і виявили, але без шансів на порятунок.



Жінка втомила 6-річну дівчинку та її 5-річного братика. Сталось усе ще кілька днів тому, увесь цей час малечу шукав батько. Аж поки його колишня дружина, вихователька дитячого садочка, в усьому не зізналась.



Чому так вчинила, ані рідним підозрюваної, ані тим, хто знає родину - невтямки. Жінка разом із чоловіком переїхали із Криму кілька років тому. Вона працювала вихователем у дитячому садочку, туди ходили і її діти. Окрім того малеча відвідувала ще й кілька спортивних секцій. Про бодай якісь конфлікти навіть після розлучення, розповідає консьєрж будинку, не чула.







Сама підозрювана у вбивстві власних дітей слідчим розповіла, що прокинулась вранці і їй примарився кінець світу. Вона видалила дані з соціальних мереж і телефону. Мобільний викинула у вікно. Вдягнула дітей і пішла з ними на вулицю. Востаннє її з малечею бачили біля піцерії. У закладі кажуть, запам'ятали родину через яскравий одяг. Але нічого дивного у поведінці мами не помітили.



Напередодні підозрювану допитували і возили до лікарів, аби ті визначили її психічний стан та осудність. Жінці оголошено підозру в умисному вбивстві.



«Після розлучення перебувала в депресивному стані, була замкнутою в собі», - констатують медики.



Вже сьогодні суд вирішить, чи заарештують жінку, поки триватиме розслідування загибелі її дітей. По завершенню слідства жінку можуть ув'язнити довічно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали жінку, яка втопила у озері в Києві двох власних дітей: 6-річну доньку та 5-річного сина.Батько шукав дітей, аж поки його колишня дружина, вихователька дитячого садочка, в усьому не зізналась, - йдеться в ТСН Шестирічну Аню та її на рік молодшого братика Даню шукали кілька днів. До поліції звернувся батько дітей. Мовляв, його колишня дружина разом із малечею зникла. Розповів, що із жінкою вже півтора року як розлучені, але для неї та двох дітей винаймав квартиру. Там поліцейські нікого не знайшли.Дані із світлинами зниклих розіслали не лише київським копам. За добу жінку знайшли за півтори сотні кілометрів. Без дітей.«Її було затримано нарядом патрульної поліції поблизу міста Чернігів, куди вона йшла пішки в неадекватному стані», - розповідають у поліції.Поліцейські доправили жінку до відділку і у присутності лікарів допитали. Вона розповіла, що напередодні діти буцімто хотіли покупатись у озері. Тут їх і виявили, але без шансів на порятунок.Жінка втомила 6-річну дівчинку та її 5-річного братика. Сталось усе ще кілька днів тому, увесь цей час малечу шукав батько. Аж поки його колишня дружина, вихователька дитячого садочка, в усьому не зізналась.Чому так вчинила, ані рідним підозрюваної, ані тим, хто знає родину - невтямки. Жінка разом із чоловіком переїхали із Криму кілька років тому. Вона працювала вихователем у дитячому садочку, туди ходили і її діти. Окрім того малеча відвідувала ще й кілька спортивних секцій. Про бодай якісь конфлікти навіть після розлучення, розповідає консьєрж будинку, не чула.Сама підозрювана у вбивстві власних дітей слідчим розповіла, що прокинулась вранці і їй примарився кінець світу. Вона видалила дані з соціальних мереж і телефону. Мобільний викинула у вікно. Вдягнула дітей і пішла з ними на вулицю. Востаннє її з малечею бачили біля піцерії. У закладі кажуть, запам'ятали родину через яскравий одяг. Але нічого дивного у поведінці мами не помітили.Напередодні підозрювану допитували і возили до лікарів, аби ті визначили її психічний стан та осудність. Жінці оголошено підозру в умисному вбивстві.«Після розлучення перебувала в депресивному стані, була замкнутою в собі», - констатують медики.Вже сьогодні суд вирішить, чи заарештують жінку, поки триватиме розслідування загибелі її дітей. По завершенню слідства жінку можуть ув'язнити довічно.

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