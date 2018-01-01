На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО
Сьогодні, 15:32
На Волині патрульні навчали жінок водійської майстерності.
28 жовтня з нагоди Дня автомобіліста й дорожника на аеродромі в с. Крупа відбулись тренування з підвищення водійської майстерності серед жінок, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Захід ініціювала ГО Об’єднання жінок за кермом «Я.Водійка», а долучились патрульні поліцейські та інші охочі.
Інспектори спілкувались про важливість дотримання правил дорожнього руху та відповідальність за їх порушення.
"У теплій невимушеній і драйвовій атмосфері присутні вдосконалювали навички водіння і вчились новим вправам. Патрульні звертали особливу увагу жінок на правильність паркування, проїзд перехресть, контраварійні вправи", - йдеться у повідомленні.
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28 жовтня з нагоди Дня автомобіліста й дорожника на аеродромі в с. Крупа відбулись тренування з підвищення водійської майстерності серед жінок, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Захід ініціювала ГО Об’єднання жінок за кермом «Я.Водійка», а долучились патрульні поліцейські та інші охочі.
Інспектори спілкувались про важливість дотримання правил дорожнього руху та відповідальність за їх порушення.
"У теплій невимушеній і драйвовій атмосфері присутні вдосконалювали навички водіння і вчились новим вправам. Патрульні звертали особливу увагу жінок на правильність паркування, проїзд перехресть, контраварійні вправи", - йдеться у повідомленні.
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