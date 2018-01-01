На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО





28 жовтня з нагоди Дня автомобіліста й дорожника на аеродромі в с. Крупа відбулись тренування з підвищення водійської майстерності серед жінок, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Захід ініціювала ГО Об’єднання жінок за кермом «Я.Водійка», а долучились патрульні поліцейські та інші охочі.



Інспектори спілкувались про важливість дотримання правил дорожнього руху та відповідальність за їх порушення.



"У теплій невимушеній і драйвовій атмосфері присутні вдосконалювали навички водіння і вчились новим вправам. Патрульні звертали особливу увагу жінок на правильність паркування, проїзд перехресть, контраварійні вправи", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині патрульні навчали жінок водійської майстерності.28 жовтня з нагоди Дня автомобіліста й дорожника на аеродромі в с. Крупа відбулись тренування з підвищення водійської майстерності серед жінок, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Захід ініціювала ГО Об’єднання жінок за кермом «Я.Водійка», а долучились патрульні поліцейські та інші охочі.Інспектори спілкувались про важливість дотримання правил дорожнього руху та відповідальність за їх порушення."У теплій невимушеній і драйвовій атмосфері присутні вдосконалювали навички водіння і вчились новим вправам. Патрульні звертали особливу увагу жінок на правильність паркування, проїзд перехресть, контраварійні вправи", - йдеться у повідомленні.

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