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На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО

На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО
На Волині патрульні навчали жінок водійської майстерності.

28 жовтня з нагоди Дня автомобіліста й дорожника на аеродромі в с. Крупа відбулись тренування з підвищення водійської майстерності серед жінок, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Захід ініціювала ГО Об’єднання жінок за кермом «Я.Водійка», а долучились патрульні поліцейські та інші охочі.

Інспектори спілкувались про важливість дотримання правил дорожнього руху та відповідальність за їх порушення.

"У теплій невимушеній і драйвовій атмосфері присутні вдосконалювали навички водіння і вчились новим вправам. Патрульні звертали особливу увагу жінок на правильність паркування, проїзд перехресть, контраварійні вправи", - йдеться у повідомленні.

На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО
На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО
На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО

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Теги: поліція, водіння, авто, свято
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