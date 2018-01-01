Браїна, Моніка, Ріяна: одинока волинянка, яка дає дітям оригінальні імена, усьоме стала мамою

Тетяні допомогли зареєструвати сьому дитину.



Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.



"Інтегруємо ромські меншини в українське суспільство! Вносимо свій вклад! Сьогодні Нововолинським міським відділом ДРАЦС здійснено державну реєстрацію народження новонародженого хлопчика Раєна, мамою якого є Балог Тетяна Анатоліївна, представниця ромської меншини, багатодітна мама одинока, яка потребувала нашої допомоги! Сьогодні ми допомогли зареєструвати її сьому дитини! Багатодітна мама виховує : Ріяну, Федора, Моніку, Браїна, Крістіяна та Каріну!

Усім діткам міцного здоров`я і благополучного зростання!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську ромцідопомогли зареєструвати сьому дитину.Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."Інтегруємо ромські меншини в українське суспільство! Вносимо свій вклад! Сьогодні Нововолинським міським відділом ДРАЦС здійснено державну реєстрацію народження новонародженого хлопчика, мамою якого є, представниця ромської меншини, багатодітна мама одинока, яка потребувала нашої допомоги! Сьогодні ми допомогли зареєструвати її сьому дитини! Багатодітна мама виховує : Ріяну, Федора, Моніку, Браїна, Крістіяна та Каріну!Усім діткам міцного здоров`я і благополучного зростання!" - йдеться у повідомленні.

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