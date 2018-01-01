Браїна, Моніка, Ріяна: одинока волинянка, яка дає дітям оригінальні імена, усьоме стала мамою
Сьогодні, 18:00
У Нововолинську ромці Тетяні допомогли зареєструвати сьому дитину.
Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Інтегруємо ромські меншини в українське суспільство! Вносимо свій вклад! Сьогодні Нововолинським міським відділом ДРАЦС здійснено державну реєстрацію народження новонародженого хлопчика Раєна, мамою якого є Балог Тетяна Анатоліївна, представниця ромської меншини, багатодітна мама одинока, яка потребувала нашої допомоги! Сьогодні ми допомогли зареєструвати її сьому дитини! Багатодітна мама виховує : Ріяну, Федора, Моніку, Браїна, Крістіяна та Каріну!
Усім діткам міцного здоров`я і благополучного зростання!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Інтегруємо ромські меншини в українське суспільство! Вносимо свій вклад! Сьогодні Нововолинським міським відділом ДРАЦС здійснено державну реєстрацію народження новонародженого хлопчика Раєна, мамою якого є Балог Тетяна Анатоліївна, представниця ромської меншини, багатодітна мама одинока, яка потребувала нашої допомоги! Сьогодні ми допомогли зареєструвати її сьому дитини! Багатодітна мама виховує : Ріяну, Федора, Моніку, Браїна, Крістіяна та Каріну!
Усім діткам міцного здоров`я і благополучного зростання!" - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 2
Ну бл... як можна бути одинокою мамою 7!!! дітей??
Заходимо до мами одиначки, 7 дітей, всі Івановичі, а на дивані лежить Іван і вона одиначка, смішно до сліз
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