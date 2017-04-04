вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли не працюватиме Генконсульство Польщі в Луцьку

Повідомили, коли не працюватиме Генконсульство Польщі в Луцьку
Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку 1 листопада не працюватиме.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.

"Інформуємо, що 1 листопада 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не прийматиме заявників", - йдеться у повідомлені.

Довідка: 1 листопада у Польщі вихідний - святкують День всіх Святих, а 2 листопада святкують День поминання покійних. Люди відвідують кладовища, несуть туди квіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Генконсульство, Польща, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Атовці закидали яйцями скандальну лучанку, яка їздила на російський форум. ВІДЕО
Сьогодні, 16:33
Повідомили, коли не працюватиме Генконсульство Польщі в Луцьку
Сьогодні, 16:17
Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 16:08
На волинському аеродромі жінок учили кермувати автівками. ФОТО
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме
14 серпень, 12:34
Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
08 липень, 10:18
У Луцьк приїде відомий польський поет Богдан Задура У Луцьк приїде відомий польський поет Богдан Задура
16 квітень, 19:35
В Україні польські консульства відновили свою роботу В Україні польські консульства відновили свою роботу
04 квітень, 2017, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Тернопільщині в лісі знайшли мертвими матір з сином
Сьогодні, 17:33
 0
У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 17:10
 0
Скандального волинського посадовця просять звільнити
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
Атовці закидали яйцями скандальну лучанку, яка їздила на російський форум. ВІДЕО
Сьогодні, 16:33
 0
Медіа
відео
1/8