Повідомили, коли не працюватиме Генконсульство Польщі в Луцьку





Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.



"Інформуємо, що 1 листопада 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не прийматиме заявників", - йдеться у повідомлені.



Довідка: 1 листопада у Польщі вихідний - святкують День всіх Святих, а 2 листопада святкують День поминання покійних. Люди відвідують кладовища, несуть туди квіти.

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