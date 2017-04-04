Повідомили, коли не працюватиме Генконсульство Польщі в Луцьку
Сьогодні, 16:17
Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку 1 листопада не працюватиме.
Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 1 листопада 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не прийматиме заявників", - йдеться у повідомлені.
Довідка: 1 листопада у Польщі вихідний - святкують День всіх Святих, а 2 листопада святкують День поминання покійних. Люди відвідують кладовища, несуть туди квіти.
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Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 1 листопада 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не прийматиме заявників", - йдеться у повідомлені.
Довідка: 1 листопада у Польщі вихідний - святкують День всіх Святих, а 2 листопада святкують День поминання покійних. Люди відвідують кладовища, несуть туди квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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