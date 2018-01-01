Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 жовтня





Володимир-Волинський район



1.09:00 - 17:00

Магазин с. Тростянка



2.10:00 - 14:00 гуртожиток ВПУ, столярний цех ФОП Іщук К.В., лазня ФОП Селедець Л.С., магазин „Сіті”

м. Володимир-Волинський: вул. Луцька 115, 153 – 5-ти поверхівки

3.09:00 - 17:00 ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс „Смак”; ТзОВ кафе „Криниця; ТзОВ „Райдуга” , магазин „Райдуга” м. Володимир-Волинський вул. Озерна, Цинкаловського, 2-6.



Іваничівський район



1. 10:00-16:00 с.Поромів



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

Міжшкільний виробничий учбовий комбінат, м.Камінь-Каширський, вул. Воля.



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",

Ковельське УВКГ,

ПАТ "Волиньгаз",

Прокуратура Волинської обл.,

Церква св. Дмитра-Сол.,

ФОП Кац У. К.,

ПАТ "ОТП Банк",

ВАТ НАСК "ОРАНТА",

Управління фінансів Ковель. РДА,

Ковельська ОДПІ,

Фінуправління місто,

ТзОВ "ЖБК",

Ков. управління освіти вик. ком.,

Ков. міськ. від. культ та туризму,

Ковельське Райво,

Упр-ня юстиції у Вол. області. м. Ковель, вул. Шевченка,

вул. Бандери 5, 10, 14, 1б,

вул. Міцкевича 10.

2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-247 9:00-17:00 Волинський краєзнавчий музей Лесі Українки,

ФОП Сандлер В. Я. с. Колодяжне.

3. ПЛ – 10 кВ Л 89-06

(ТП-617, ТП-625,

ТП-320) 9:00-17:00 Станція луківництва,

ФОП Подляшаник Я. В.,

Львівська залізниця – переїзд. с. Бахів.



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Ст.Загорів частково



Луцький район



1. 10:00 – 16:00

ФОП Панасюк К.О., будинок культури с. Веселе с. Веселе вул. Городинська, Жовтнева



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00-17:00

с. Ладинь



2 ПЛ 04кВ КТП474

09:00-17:00

сЛадинь



3 ПЛ 04кВ КТП-2 09:00-17:00

м Любомль вул і Повул Бреська Грушевського



4 ПЛ 04кВ КТП171



09:00-17:00

с Мельники



5 ПЛ- 10кВ Л 26-08від л ЛР110до ЛР 213

12:00-17:00

смт Шацьк (очистні)



Любешівський район



1 ПЛ-10кВ Л 10-09 від ЗТП-195 10:00 - 17:00 Любешівська РДА, Магазин “Світлофор”, магазин “Люкс”, НВК Любешів, перукарні “Руслана”, “Едельвейс”, “Модерн”, супермаркет Колібріс, магазини: Єва, Вілга, Свіжина, ресторан “Прип’ять”, ринок, стоматологія, адмінприміщення Любешівської районної ради смт.Любешів, вул.Незалежності(частково), 1Травня, Брестська (частково), Вереснева (частково), Січових Стрільців, Шолохова (частково), Шуміка(частково), Островського





місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1 09:00-17:00 Церква м.Нововолинськ

вул.Східна, 2-30, 1-27а

вул.Зелена, 18-32, 17-35

вул.Заводська, 1, 3

п-т Дружби, 33

2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЦРП-2 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Інтернаціональна, 9а-17

вул.Маяковського, 23, 46-48





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..

3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Хотівель.



Турійський район



1. 09:00-16:40

Ружинська с/ - клуб, котельня, школа, ФАП, церква, ФОП Іллю Н.Є. – магазин, ФОП Придворський – готель, в/ч с.Городилець

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-301 09:00-16:30 ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 30 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 - 17:00Магазин с. Тростянка2.10:00 - 14:00 гуртожиток ВПУ, столярний цех ФОП Іщук К.В., лазня ФОП Селедець Л.С., магазин „Сіті”м. Володимир-Волинський: вул. Луцька 115, 153 – 5-ти поверхівки3.09:00 - 17:00 ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс „Смак”; ТзОВ кафе „Криниця; ТзОВ „Райдуга” , магазин „Райдуга” м. Володимир-Волинський вул. Озерна, Цинкаловського, 2-6.1. 10:00-16:00 с.Поромів1. 10:00 – 17:00Міжшкільний виробничий учбовий комбінат, м.Камінь-Каширський, вул. Воля.1. 9:00-17:00ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",Ковельське УВКГ,ПАТ "Волиньгаз",Прокуратура Волинської обл.,Церква св. Дмитра-Сол.,ФОП Кац У. К.,ПАТ "ОТП Банк",ВАТ НАСК "ОРАНТА",Управління фінансів Ковель. РДА,Ковельська ОДПІ,Фінуправління місто,ТзОВ "ЖБК",Ков. управління освіти вик. ком.,Ков. міськ. від. культ та туризму,Ковельське Райво,Упр-ня юстиції у Вол. області. м. Ковель, вул. Шевченка,вул. Бандери 5, 10, 14, 1б,вул. Міцкевича 10.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-247 9:00-17:00 Волинський краєзнавчий музей Лесі Українки,ФОП Сандлер В. Я. с. Колодяжне.3. ПЛ – 10 кВ Л 89-06(ТП-617, ТП-625,ТП-320) 9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця – переїзд. с. Бахів.1. 9:00-17:00с.Ст.Загорів частково1. 10:00 – 16:00ФОП Панасюк К.О., будинок культури с. Веселе с. Веселе вул. Городинська, Жовтнева1. 09:00-17:00с. Ладинь2 ПЛ 04кВ КТП47409:00-17:00сЛадинь3 ПЛ 04кВ КТП-2 09:00-17:00м Любомль вул і Повул Бреська Грушевського4 ПЛ 04кВ КТП17109:00-17:00с Мельники5 ПЛ- 10кВ Л 26-08від л ЛР110до ЛР 21312:00-17:00смт Шацьк (очистні)1 ПЛ-10кВ Л 10-09 від ЗТП-195 10:00 - 17:00 Любешівська РДА, Магазин “Світлофор”, магазин “Люкс”, НВК Любешів, перукарні “Руслана”, “Едельвейс”, “Модерн”, супермаркет Колібріс, магазини: Єва, Вілга, Свіжина, ресторан “Прип’ять”, ринок, стоматологія, адмінприміщення Любешівської районної ради смт.Любешів, вул.Незалежності(частково), 1Травня, Брестська (частково), Вереснева (частково), Січових Стрільців, Шолохова (частково), Шуміка(частково), Островського1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1 09:00-17:00 Церква м.Нововолинськвул.Східна, 2-30, 1-27авул.Зелена, 18-32, 17-35вул.Заводська, 1, 3п-т Дружби, 332 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЦРП-2 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Інтернаціональна, 9а-17вул.Маяковського, 23, 46-481. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад1. 10:00-17:00с.Хотівель.1. 09:00-16:40Ружинська с/ - клуб, котельня, школа, ФАП, церква, ФОП Іллю Н.Є. – магазин, ФОП Придворський – готель, в/ч с.Городилець2 ПЛ-0,4 кВКТП-301 09:00-16:30 ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка

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