Атовці закидали яйцями скандальну лучанку, яка їздила на російський форум. ВІДЕО

Ольгу Саган.



Відео на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Фафлей.



У відео учасники АТО просили «передати привіт» Москві на форумі, який, як стало відомо нещодавно, лучанка планує відвідати.



На що жінка відповіла, що вона не їде ні на який форум.



«У мене тут діти живуть, про що ви говорите», – сказала Ольга Саган.



Після цих слів чоловіки закидали лучанку яйцями.



Нагадаємо, Ольга Саган у складі української делегації



Зазначимо, що лучанці інкримінують співпрацю з російськими спецслужбами.





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