Атовці закидали яйцями скандальну лучанку, яка їздила на російський форум. ВІДЕО
Сьогодні, 16:33
Атовці закидали яйцями скандальну лучанку Ольгу Саган.
Відео на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Фафлей.
У відео учасники АТО просили «передати привіт» Москві на форумі, який, як стало відомо нещодавно, лучанка планує відвідати.
На що жінка відповіла, що вона не їде ні на який форум.
«У мене тут діти живуть, про що ви говорите», – сказала Ольга Саган.
Після цих слів чоловіки закидали лучанку яйцями.
Нагадаємо, Ольга Саган у складі української делегації відвідувала «Міжнародний форум Переможців» у Росії.
Зазначимо, що лучанці інкримінують співпрацю з російськими спецслужбами.
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Відео на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Фафлей.
У відео учасники АТО просили «передати привіт» Москві на форумі, який, як стало відомо нещодавно, лучанка планує відвідати.
На що жінка відповіла, що вона не їде ні на який форум.
«У мене тут діти живуть, про що ви говорите», – сказала Ольга Саган.
Після цих слів чоловіки закидали лучанку яйцями.
Нагадаємо, Ольга Саган у складі української делегації відвідувала «Міжнародний форум Переможців» у Росії.
Зазначимо, що лучанці інкримінують співпрацю з російськими спецслужбами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
Ну що я можу сказати, дибіли.
Це не АТОвці - це збрід собачий, таких завжди до х...ра. За цих подонків потім на військових списували мародерство та грабіж в зоні ОпераціЇ об'єднаних сил.
Кричати голосно вміє,шмара...
за дітей згадала,то хай би сиділа і дітей виховувала,але ні,хай би краще не вернулась з Рашки,там таких гуманоїдів треба...
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