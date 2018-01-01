Азербайджанці хочуть, аби Волинь експортувала до них свою горілку

Луцьке МПД ДП «Укрспирт» постійно покращує якість виробництва спирту, розробляє нові горілчані рецептури та активно веде переговори, аби волинську горілку могли спробувати далеко за межами України.Наразі підприємство вже експортує свій товар до Німеччини, веде переговори з Польщею, Чехією та сподівається, що невдовзі матиме тісні партнерські відносини з азербайджанськими колегами.Як розповів директор Луцького спиртзаводу, співпраця передбачатиме експорт волинської горілки до Азербайджану, натомість колеги із Закавказзя експортуватимуть на Волинь свій коньяк.«Сьогодні до нас приїхала делегація з Республіки Азербайджан. Можливо, це наші майбутні партнери. Вони так само є власниками одного з найбільших підприємств в Республіці Азербайджан, де виробляють коньяк та вино. Мета наших зустрічей полягає у тому, що ми плануємо, аби вони купували у нас горілку, а ми у них купували купажований коньяк і тут його розливали. У нас є така ідея, сподіваємося, що вона втілиться в життя», – розповів Денис Шмаров.Окрім цього, за словами директора, підприємство робить все, аби волинська горілка була найвищої якості. Тому велику увагу на спиртзаводі приділяють і технології виготовлення спирту. Два тижні тому тут запустили виробництво на новому обладнанні і наразі виготовляють якісний спирт класу «Люкс».Разом з цим, активно працюють над новими рецептурами горілки. Нещодавно тут запустили виробництво нової торгової марки – «Український дух». Це товар преміум сегменту, який мають намір запускати у продаж, як на внутрішньому ринку, так і експортувати у країни, де є багато української діаспори.Загалом на підприємстві реалізовують більше 20 різноманітних рецептур, проте кажуть, що база набагато більша, а тому і кількість торгових марок з часом буде збільшуватися.«Горілку ми виготовляємо за спеціально затвердженою рецептурою. Ми їх робимо із власного спирту, виготовленого із екологічно чистої сировини. Горілка проходить очищення за спеціальною технологією, що додає їй натуральний смак і прозорість. Ми практично повністю відмовилися від використання хімічних елементів. У нас все сконцентровано на натуральній сировині. Завдяки постійному моніторингу системи якості, жорсткому контролю зі сторони лабораторії, ми стараємося зберігати свою марку, підносити її на певний рівень і доносити до людей», – розповіла завідувач лабораторіїНаразі темпи розливу на підприємстві дозволяють виготовляти 48 тисяч пляшок горілки у день. А найбільшим попитом, розповідають на підприємстві, за кордоном користується горілка «Старожитня» і «Наша воля».«Експорт зростає, є вже підписані контракти. Окрім цього, постійно нашою продукцією цікавиться Польща, Чехія. Ми рухаємося у правильному напрямку. Найбільше партнерів цікавить горілка «Старожитня», яку ми орієнтували на експорт і пройшли масу сертифікацій, а також «Наша воля», яку нещодавно відправили на експорт до Німеччини. Приємно, що до нас приїжджають виробники, які маючи власну продукцію, хочуть купувати паралельно ще нашу і розповсюджувати її торговельними мережами. Це багато про говорить, зокрема і про те, що якість волинської горілки цінують за кордоном. Вся наша горілка виготовлена за власними особливими рецептурами, які створили наші працівники. Такої більше ніде немає», – розповів заступник керівника з виробничих питань