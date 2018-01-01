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На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО

На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
В селі Піща Любомльського району на сільському цвинтарі знаходиться капличка, збудована ще у далекому 1802 році.

Каплиця є унікальним зразком архаїчного однокамерного храму хатнього типу, відзначають і фахівці, - пише Район.Шацьк.

Звісно, що за більш ніж 200 років споруда стала занедбаною, з дірявим дахом та старенькими стінами. Через величезні діри у даху сама каплиця піддається значному руйнуванню під час дощів та снігопадів.

Ремонтувати її взялися двоє любомльських волонтерів-активістів власним коштом за ініціативи любомльчанина Миколи Полінкевича. У суботу вони частково перекрили дах на цій капличці (покрили його плівкою та закріпили), вставили скло та відремонтували двері. Згодом чоловіки планують пофарбувати вікна, побілити стіни, закінчити перекриття даху та пофарбувати підлогу. Та запрошують допомогти тих, кому небайдужа доля цієї давньої споруди.

На фото 2008 року видно, що на той час у капличці ще був деякий церковний реманент - хоругви, ікони та підсвічники. Зараз вони знаходяться по різних церквах району, які можливо буде повернути на місце лише за повноцінного ремонту каплички. Також інформацію про капличку планують включити у книгу про волинські дерев’яні церкви, яка вийде у 2019 році.

Також волонтери сподіваються, що її буде включено до пам’яток архітектури місцевого значення.
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО

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Теги: капличка, ремонт, Піща
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