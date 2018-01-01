Скандального волинського посадовця просять звільнити

Члени громадської ради при Волинській ОДА звернулися доз пропозицією поставити питання перед першими особами держави щодо негайного звільнення із займаної посадиНагадаємо, депутат Луцькрадивважає, що керівник Головного управління Держгеокадастру у Волинській областіПро це у Facebook повідомив голова громадської ради"В п’ятницю, під час чергового засідання, до членів Громадської ради при обласній ОДА звернулись представники організацій атовців (серед яких Микола Собуцький та Юрій Дмитрук) з пропозицією підтримати ідею негайного звільнення із займаної посади в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області Іващенка О. В.", - йдеться у дописі."За спиною вищезгаданого чиновника кримінальна справа щодо привласнення 57(!) мільйонів гривень за часів його роботи в Міністерстві оборони. Також незрозуміла ситуація з великою кількістю необґрунтованих відмов у наданні земельних ділянок учасникам АТО на Волині, що в свою чергу провокує появу корупційних схем. Ці та інші обставини вочевидь не дуже пасують чиновнику такого високого рангу", - зазначив Моклиця.Члени громадської ради одноголосно підтримали ідею атовців та звернулись з офіційним зверненням до голови Волинської ОДА Олександра Савченка з пропозицією поставити питання перед першими особами держави щодо негайного звільнення із займаної посади Іващенка."Якщо термін його перебування на посаді продовжать (а він десь сьогодні-завтра вже закінчується), то я не знаю що буде. І ніхто не знає. Може й нічого", - резюмував Юрій Моклиця.