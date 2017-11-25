Шлюб за добу: скільки волинян узаконили стосунки по-новому





Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.



Так, 1102 пари скористалося послугою "Шлюб за добу" на Волині з початку дії пілотного проекту.



Нагадаємо, у січні 2017 року







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