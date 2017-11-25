Шлюб за добу: скільки волинян узаконили стосунки по-новому
Сьогодні, 18:32
Стало відомо, скільки волинян взяло участь у пілотному проекті Міністерства юстиції "Шлюб за добу".
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Так, 1102 пари скористалося послугою "Шлюб за добу" на Волині з початку дії пілотного проекту.
Нагадаємо, у січні 2017 року перші три пари одружилися в Луцьку в межах проекту «Шлюб за 24 години».
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Так, 1102 пари скористалося послугою "Шлюб за добу" на Волині з початку дії пілотного проекту.
Нагадаємо, у січні 2017 року перші три пари одружилися в Луцьку в межах проекту «Шлюб за 24 години».
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