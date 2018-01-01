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На Тернопільщині в лісі знайшли мертвими матір з сином

На Тернопільщині в лісі знайшли мертвими матір з сином
В лісі, неподалік села Старий Вишнівець Збаразького району, чоловік знайшов мертвими маму та рідного брата.

25 жовтня вони вийшли по гриби до лісу і не повернулися - інформує ГУНП у Тернопільській області.

Молодший син знав, куди пішли його рідні, як і те, що брат та мама могли залишитися ночувати у лісі в облаштованому сховку. Через добу вирішив розшукати зниклих. Найшов їх у власноруч збудованому курені мертвими.

За словами правоохоронців, загиблі зловживали спиртними напоями. На тілах слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті - переохолодження після вживання алкоголю. Кілька років тому з цієї ж причини - від переохолодження, помер ще один брат.

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Теги: смерть, ліс
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