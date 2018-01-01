На Тернопільщині в лісі знайшли мертвими матір з сином

В лісі, неподалік села Старий Вишнівець Збаразького району, чоловік знайшов мертвими маму та рідного брата.25 жовтня вони вийшли по гриби до лісу і не повернулися - інформує ГУНП у Тернопільській області.Молодший син знав, куди пішли його рідні, як і те, що брат та мама могли залишитися ночувати у лісі в облаштованому сховку. Через добу вирішив розшукати зниклих. Найшов їх у власноруч збудованому курені мертвими.За словами правоохоронців, загиблі зловживали спиртними напоями. На тілах слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті - переохолодження після вживання алкоголю. Кілька років тому з цієї ж причини - від переохолодження, помер ще один брат.