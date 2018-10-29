Розповіли про найпоширеніші «дитячі» злочини у Володимирі-Волинському





Як розповів старший інспектор з ювенальної превенції Володимир-Волинського відділу поліції Ігор Попов, протягом 9 місяців 2018 року неповнолітні особи скоїли 7 кримінальних правопорушень, - пише



Найпоширенішими злочинами серед неповнолітніх залишаються крадіжки, хуліганство та незаконне заволодіння транспортними засобами. За вищезгаданий період на профілактичному обліку перебуває троє неповнолітніх осіб за скоєння кримінальних правопорушень.



Як наголосив Ігор, завдяки профілактичним заходам кількість облікових дітей цьогоріч зменшилася.



Більшість правопорушень вчиняють неповнолітні з так званих неблагополучних сімей. Однак іноді на злочини наважується юнацтво із цілком благополучних, на перший погляд, родин. Поряд з тим, причинами дитячої злочинності є й те, що часто діти не знають, чим зайнятися у вільний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причинами дитячої злочинності називають бездоглядність, повне усунення батьків від виховання та економічну нестабільність.Як розповів старший інспектор з ювенальної превенції Володимир-Волинського відділу поліції, протягом 9 місяців 2018 року неповнолітні особи скоїли 7 кримінальних правопорушень, - пише Володимир Медіа Найпоширенішими злочинами серед неповнолітніх залишаються крадіжки, хуліганство та незаконне заволодіння транспортними засобами. За вищезгаданий період на профілактичному обліку перебуває троє неповнолітніх осіб за скоєння кримінальних правопорушень.Як наголосив Ігор, завдяки профілактичним заходам кількість облікових дітей цьогоріч зменшилася.Більшість правопорушень вчиняють неповнолітні з так званих неблагополучних сімей. Однак іноді на злочини наважується юнацтво із цілком благополучних, на перший погляд, родин. Поряд з тим, причинами дитячої злочинності є й те, що часто діти не знають, чим зайнятися у вільний час.

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