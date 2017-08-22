вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка

Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка
У Луцьку водій маршрутки №11 змусив 11-річну дитину платити повну вартість проїзду.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама хлопчика Ольга Добродій.

Жінка пише, її дитина забула удома учнівського квитка, саме тому, мовляв, хлопця змусили заплатити повну вартість проїзду.

Допис Ольги подаємо без змін:

"Хочу висловити щиру вдячність водієві маршрутки №11 за те, що змусив мого сина, 11-річного хлопця, заплатити повну вартість в маршрутці, тому що був без учнівського, який забув вдома. Тепер він буде уважніший. А тобі, шановний водію, бо при всьому своєму вихованні не можу до такої людини звертатися на "Ви", хочу побажати, щоб тобі завжди не вистачало нещасних 5 гривень. Хай вони тобі пригодяться.

Я все розумію: правила є правила. Але невже не видно, що ця дитина ще не вчиться в училищі. І якщо ти, водію, так дотримуєшся правил, чому не дав квитка моїй дитині???. Шкода, що син не записав номер автобуса. В цьому випадку ми розмовляли б з тобою не на сторінках фейсбука", - йдеться у дописі.

Фото ілюстативне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, скарга, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на 7 років посадили чоловіка, який вкрав і розбив BMW за 1,3 мільйона
Сьогодні, 18:43
Шлюб за добу: скільки волинян узаконили стосунки по-новому
Сьогодні, 18:32
Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка
Сьогодні, 18:18
У жовтні волиняни добровільно здали півтори тисячі одиниць зброї
Сьогодні, 18:15
Азербайджанці хочуть, аби Волинь експортувала до них свою горілку
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
У Луцьку скаржаться на маршрутку №10 У Луцьку скаржаться на маршрутку №10
10 жовтень, 11:25
«Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1 «Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1
10 вересень, 11:24
У луцьких маршрутках масово порушують режим праці водіїв У луцьких маршрутках масово порушують режим праці водіїв
22 серпень, 2017, 01:09
Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО
17 вересень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на 7 років посадили чоловіка, який вкрав і розбив BMW за 1,3 мільйона
Сьогодні, 18:43
 0
Шлюб за добу: скільки волинян узаконили стосунки по-новому
Сьогодні, 18:32
 0
Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка
Сьогодні, 18:18
 0
У жовтні волиняни добровільно здали півтори тисячі одиниць зброї
Сьогодні, 18:15
 0
Азербайджанці хочуть, аби Волинь експортувала до них свою горілку
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8