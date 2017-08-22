Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка
Сьогодні, 18:18
У Луцьку водій маршрутки №11 змусив 11-річну дитину платити повну вартість проїзду.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама хлопчика Ольга Добродій.
Жінка пише, її дитина забула удома учнівського квитка, саме тому, мовляв, хлопця змусили заплатити повну вартість проїзду.
Допис Ольги подаємо без змін:
"Хочу висловити щиру вдячність водієві маршрутки №11 за те, що змусив мого сина, 11-річного хлопця, заплатити повну вартість в маршрутці, тому що був без учнівського, який забув вдома. Тепер він буде уважніший. А тобі, шановний водію, бо при всьому своєму вихованні не можу до такої людини звертатися на "Ви", хочу побажати, щоб тобі завжди не вистачало нещасних 5 гривень. Хай вони тобі пригодяться.
Я все розумію: правила є правила. Але невже не видно, що ця дитина ще не вчиться в училищі. І якщо ти, водію, так дотримуєшся правил, чому не дав квитка моїй дитині???. Шкода, що син не записав номер автобуса. В цьому випадку ми розмовляли б з тобою не на сторінках фейсбука", - йдеться у дописі.
Фото ілюстативне.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама хлопчика Ольга Добродій.
Жінка пише, її дитина забула удома учнівського квитка, саме тому, мовляв, хлопця змусили заплатити повну вартість проїзду.
Допис Ольги подаємо без змін:
"Хочу висловити щиру вдячність водієві маршрутки №11 за те, що змусив мого сина, 11-річного хлопця, заплатити повну вартість в маршрутці, тому що був без учнівського, який забув вдома. Тепер він буде уважніший. А тобі, шановний водію, бо при всьому своєму вихованні не можу до такої людини звертатися на "Ви", хочу побажати, щоб тобі завжди не вистачало нещасних 5 гривень. Хай вони тобі пригодяться.
Я все розумію: правила є правила. Але невже не видно, що ця дитина ще не вчиться в училищі. І якщо ти, водію, так дотримуєшся правил, чому не дав квитка моїй дитині???. Шкода, що син не записав номер автобуса. В цьому випадку ми розмовляли б з тобою не на сторінках фейсбука", - йдеться у дописі.
Фото ілюстативне.
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