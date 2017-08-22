Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка

У Луцьку водій маршрутки №11 змусив 11-річну дитину платити повну вартість проїзду.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама хлопчикаЖінка пише, її дитина забула удома учнівського квитка, саме тому, мовляв, хлопця змусили заплатити повну вартість проїзду.Допис Ольги подаємо без змін:"Хочу висловити щиру вдячність водієві маршрутки №11 за те, що змусив мого сина, 11-річного хлопця, заплатити повну вартість в маршрутці, тому що був без учнівського, який забув вдома. Тепер він буде уважніший. А тобі, шановний водію, бо при всьому своєму вихованні не можу до такої людини звертатися на "Ви", хочу побажати, щоб тобі завжди не вистачало нещасних 5 гривень. Хай вони тобі пригодяться.Я все розумію: правила є правила. Але невже не видно, що ця дитина ще не вчиться в училищі. І якщо ти, водію, так дотримуєшся правил, чому не дав квитка моїй дитині???. Шкода, що син не записав номер автобуса. В цьому випадку ми розмовляли б з тобою не на сторінках фейсбука", - йдеться у дописі.