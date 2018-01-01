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Відключення газу в «Сіті Парку» – фейк, – Покровський

Відключення газу в «Сіті Парку» – фейк, – Покровський
Луцький депутат Андрій Покровський відповів на закиди, щодо нібито можливого відімкнення газу у рекреаційній зоні «Сіті Парк».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Андрій Покровський - депутатська on-line приймальня".

Допис подаємо без змін та правок:

"Сьогодні на інформаційному ресурсі «Волинські новини» з’явилася недостовірна та спотворена інформація про вчинення мною грубого порушення, яке начебто потягне за собою відключення газопостачання на об’єктах за адресою: пр. Волі, 49а, рекреаційна зона «Сіті Парк».

Щодо цієї «сенсації» хочу зауважити наступне.
По-перше, діяльність Громадянського Руху «СВІДОМІ» та моя депутатська діяльність не пов’язані з моєю господарською діяльністю і спрямовані на розвиток міста та громади.

По-друге, я як депутат міської ради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» буду продовжувати активну діяльність та реалізовувати наші проекти, незважаючи на такі «фейкові новини», які намагаються дискредитувати нас та мене особисто.

По-третє, згідно з офіційним листом від комерційного директора ПАТ «Волиньгаз» Карпомиза Андрія Івановича жодних причин чи підстав для припинення (обмеження) газопостачання на об’єктах, які знаходяться на території рекреаційної зони «Сіті Парк», немає. Більше того, з моєї сторони жодних грубих порушень, які можуть спричинити відключення газопостачання, не вчинено.

Враховуючи це, я звертаюсь до редакційного колективу «Волинські новини» з вимогою спростувати поширену ними недостовірну та спотворену інформацію.

І наостанок, прошу журналістів цього видання, роблячи такі «сенсації» перевіряти інформацію і дотримуватись принципу збалансованості та відокремлення фактів від думок, коментарів, авторських суджень та припущень".

Відключення газу в «Сіті Парку» – фейк, – Покровський
Відключення газу в «Сіті Парку» – фейк, – Покровський

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Теги: Андрій Покровський
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
це всім так відповіді Волиньгаз блискавично надає?
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