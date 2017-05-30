вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО

Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
Учні Луцької музичної школи №3 повернулися з Києва, де брали участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті діти України».

Члени журі фестивалю-конкурсу високо оцінили виконавську майстерність, сценічну культуру та презентований лучанами репертуар, - повідомили у луцькій мерії.

Гран-Прі фестивалю здобули гурт «Волиняни» (в номінації «фольклорні ансамблі», керівники Тетяна Жилюк і Анатолій Марценюк) та ансамбль скрипалів (в номінації «класична музика», керівник Ірина Теслер, концертмейстер Тетяна Клекочко).

Призове 1 місце вибороли солісти Матвій Ткачук (акордеон, клас викладача Анатолія Марценюка), Валерія Євчук, Аліна Куліш та Аліна Матюшенко (естрадний вокал, викладач Тетяна Жилюк).

Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПриватБанк відновлює «теплі» кредити для ОСББ*
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:43
Розповіли про найпоширеніші «дитячі» злочини у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:32
Село під Луцьком освітлять за мільйон гривень
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
У Луцьку відбудеться свято для дітей У Луцьку відбудеться свято для дітей
30 травень, 2017, 23:05
Найменші глядачі «Поліського літа» на плечах в батьків. ФОТОРЕПОРТАЖ Найменші глядачі «Поліського літа» на плечах в батьків. ФОТОРЕПОРТАЖ
21 серпень, 2016, 23:09
Маленькі лучани подякували флешмобом за підтримку України. ВІДЕО Маленькі лучани подякували флешмобом за підтримку України. ВІДЕО
02 червень, 2016, 19:39
Волиняни розважались на сімейному фестивалі «Острів дитинства». ФОТО Волиняни розважались на сімейному фестивалі «Острів дитинства». ФОТО
30 травень, 2016, 19:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПриватБанк відновлює «теплі» кредити для ОСББ*
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
Розповіли про найпоширеніші «дитячі» злочини у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:32
 0
Село під Луцьком освітлять за мільйон гривень
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8