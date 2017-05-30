Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО





Члени журі фестивалю-конкурсу високо оцінили виконавську майстерність, сценічну культуру та презентований лучанами репертуар, - повідомили у луцькій мерії.



Гран-Прі фестивалю здобули гурт «Волиняни» (в номінації «фольклорні ансамблі», керівники Тетяна Жилюк і Анатолій Марценюк) та ансамбль скрипалів (в номінації «класична музика», керівник Ірина Теслер, концертмейстер Тетяна Клекочко).



Призове 1 місце вибороли солісти Матвій Ткачук (акордеон, клас викладача Анатолія Марценюка), Валерія Євчук, Аліна Куліш та Аліна Матюшенко (естрадний вокал, викладач Тетяна Жилюк).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Луцької музичної школи №3 повернулися з Києва, де брали участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті діти України».Члени журі фестивалю-конкурсу високо оцінили виконавську майстерність, сценічну культуру та презентований лучанами репертуар, - повідомили у луцькій мерії.Гран-Прі фестивалю здобули гурт «Волиняни» (в номінації «фольклорні ансамблі», керівники) та ансамбль скрипалів (в номінації «класична музика», керівник, концертмейстер).Призове 1 місце вибороли солісти(акордеон, клас викладача Анатолія Марценюка),та(естрадний вокал, викладач Тетяна Жилюк).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію