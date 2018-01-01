Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень підніметься до +18…+20.
Вітер південний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень підніметься до +18…+20.
Вітер південний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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