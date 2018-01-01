вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 жовтня
У вівторок у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень підніметься до +18…+20.

Вітер південний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПриватБанк відновлює «теплі» кредити для ОСББ*
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:43
Розповіли про найпоширеніші «дитячі» злочини у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:32
Село під Луцьком освітлять за мільйон гривень
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
На вихідних у Луцьку потепліє На вихідних у Луцьку потепліє
26 жовтень, 15:56
Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня
24 жовтень, 20:00
Штормове попередження: у Луцьку очікують дощ зі снігом Штормове попередження: у Луцьку очікують дощ зі снігом
23 жовтень, 17:24
Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні
22 жовтень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПриватБанк відновлює «теплі» кредити для ОСББ*
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
Розповіли про найпоширеніші «дитячі» злочини у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 19:32
 0
Село під Луцьком освітлять за мільйон гривень
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8