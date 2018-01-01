Взяли під варту атовця з Луцька, який перерізав горлянку жінці
Сьогодні, 21:07
Луцький міськрайонний суд обрав 45-річному лучанину, підозрюваному у вбивстві жінки, запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури області у соціальній мережі Facebook.
Чоловік на території Звірівського лісництва у Ківерцівському районі під час конфлікту вдарив потерпілу ножем у шию, від чого вона померла.
Правоохоронці його затримано й згодом повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).
Наступні 30 днів чоловік перебуватиме під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури області у соціальній мережі Facebook.
Чоловік на території Звірівського лісництва у Ківерцівському районі під час конфлікту вдарив потерпілу ножем у шию, від чого вона померла.
Правоохоронці його затримано й згодом повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).
Наступні 30 днів чоловік перебуватиме під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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