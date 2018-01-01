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Взяли під варту атовця з Луцька, який перерізав горлянку жінці

Взяли під варту атовця з Луцька, який перерізав горлянку жінці
Луцький міськрайонний суд обрав 45-річному лучанину, підозрюваному у вбивстві жінки, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури області у соціальній мережі Facebook.

Чоловік на території Звірівського лісництва у Ківерцівському районі під час конфлікту вдарив потерпілу ножем у шию, від чого вона померла.

Правоохоронці його затримано й згодом повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).

Наступні 30 днів чоловік перебуватиме під вартою.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.


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Теги: вбивство, Луцьк
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