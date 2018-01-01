Взяли під варту атовця з Луцька, який перерізав горлянку жінці

підозрюваному у вбивстві жінки, запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури області у соціальній мережі Facebook.



Чоловік на території Звірівського лісництва у Ківерцівському районі під час конфлікту вдарив потерпілу ножем у шию, від чого вона померла.



Правоохоронці його затримано й згодом повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).



Наступні 30 днів чоловік перебуватиме під вартою.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.





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