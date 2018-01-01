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Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО

Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль збив чоловіка та жінку, трапилася на вулиці Данила Галицького у Луцьку, ввечері 29 жовтня.

Про це повідомляють Волинські Новини.

За словами очевидців пригоди, за кермом автомобіля Citroën перебував чоловік віком приблизно 60 років. Як розповів він сам, під час руху його «засліпило» фарами автомобіля, який рухався назустріч, саме тому він не побачив пішоходів.

Наразі він знаходиться на місці пригоди, де тривають слідчі дії.

Постраждалих, чоловіка та жінку, віком приблизно 45 років, госпіталізували. Від удару жінку відкинуло в сторону бордюру, в який вона вдарилася та отримала травму тазу.

Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО
Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО
Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО
Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО
Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО
Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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