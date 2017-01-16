«Без фанатизму», - екологи про підгодовування лебедів на Волині
Сьогодні, 21:52
Екологи закликають волинян зайве не підгодовувати лебедів, які прилетіли на озеро Молодіжне у місті Ківерці.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.
На озеро Молодіжне у місті Ківерці прилетіла зграя з 9 лебедів.
«Велике прохання зайвий раз їх не турбувати та не підгодовувати! Лебеді здатні самостійно добувати собі їжу і не потребують підгодівлі», - закликають краян екологи.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.
На озеро Молодіжне у місті Ківерці прилетіла зграя з 9 лебедів.
«Велике прохання зайвий раз їх не турбувати та не підгодовувати! Лебеді здатні самостійно добувати собі їжу і не потребують підгодівлі», - закликають краян екологи.
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