«Без фанатизму», - екологи про підгодовування лебедів на Волині

Екологи закликають волинян зайве не підгодовувати лебедів, які прилетіли на озеро Молодіжне у місті Ківерці.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.На озеро Молодіжне у місті Ківерці прилетіла зграя з 9 лебедів.«Велике прохання зайвий раз їх не турбувати та не підгодовувати! Лебеді здатні самостійно добувати собі їжу і не потребують підгодівлі», - закликають краян екологи.