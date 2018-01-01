Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька

Рада адвокатів Волинської області опублікувала офіційне звернення у зв’язку з розбійним нападом на адвоката Сергія Сафулька.Звернення оприлюднили на сторінці Ради у соціальній мережі Facebook.Рада адвокатів нагадала, що в ніч на 25 жовтня бувна адвоката Сергія Сафулька та його дружину.«Адвокатська спільнотажахливою подією, яка стосується вчинення злочину щодо адвоката та його сім’ї. З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення зловмисникам було відомо, що вони вчиняють злочин щодо адвоката. Не виключно, що кримінальне правопорушення вчинене в зв’язку з адвокатською діяльністю Сафулька С.Ф.» - йдеться в документі.За фактом розбійного нападу було порушене кримінальне провадження. Досудове розслідування проводить Луцьке районне відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області.Враховуючи резонансний характер справи, Рада адвокатів Волинської області вимагає радикальних та рішучих дій поліції, які повинні бути направлені на швидке розслідування скоєного злочину та притягнення винних до відповідальності.Адвокати також заявили: «Вочевидь, злочинці переконані в безкарності за вчинене, а також в тому, що їм ніколи не доведеться звертатися за правовою допомогою, бо жоден адвокат не зможе в силу морально-етичних норм, закріплених в Правилах адвокатської етики, укласти договір про надання правової допомоги з особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення щодо адвоката».«Представляючи адвокатів регіону відповідно до п.1 ч.4 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рада адвокатів Волинської області контролюватиме хід досудового розслідування по кримінальному провадженню про вчинення правопорушення щодо адвоката Сафулька С.Ф. та сприятиме в забезпеченні захисту інтересів потерпілих у даному провадженні», - йдеться у повідомленні.