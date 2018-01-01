Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених

Василя Омельченка, який здобув дві медалі на Іграх Нескорених в Австралії.



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Зустріти Василя у аеропорті «Бориспіль» приїхали батьки, учні та педагоги Бубнівської школи, однокласники та знайомі, представники керівництва Зимнівської ОТГ.



Педагог Бубнівської школи Вікторія Приступа розповіла, що поява володимирчан в аеропорту «Бориспіль» стала для Омельченка справжнім сюрпризом.



«Він був дуже радий нас бачити. Емоції після такої зустрічі просто зашкалюють», - розповіла Вікторія.



Володимирчани прибули в аеропорт, як справжня група підтримки - з квітами, подарунками та національними прапорами.



До слова, українці привезли із Сіднея 7 золотих та 10 срібних медалей. 15 учасників української команди протягом 5 місяців тренувались та вибороли 5 місце у медальному заліку.



Волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Делегація з Володимир-Волинського району зустріла свого земляка, який здобув дві медалі на Іграх Нескорених в Австралії.Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський Зустріти Василя у аеропорті «Бориспіль» приїхали батьки, учні та педагоги Бубнівської школи, однокласники та знайомі, представники керівництва Зимнівської ОТГ.Педагог Бубнівської школирозповіла, що поява володимирчан в аеропорту «Бориспіль» стала для Омельченка справжнім сюрпризом.«Він був дуже радий нас бачити. Емоції після такої зустрічі просто зашкалюють», - розповіла Вікторія.Володимирчани прибули в аеропорт, як справжня група підтримки - з квітами, подарунками та національними прапорами.До слова, українці привезли із Сіднея 7 золотих та 10 срібних медалей. 15 учасників української команди протягом 5 місяців тренувались та вибороли 5 місце у медальному заліку.Волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.

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