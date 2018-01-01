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Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених

Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених
Делегація з Володимир-Волинського району зустріла свого земляка Василя Омельченка, який здобув дві медалі на Іграх Нескорених в Австралії.

Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.

Зустріти Василя у аеропорті «Бориспіль» приїхали батьки, учні та педагоги Бубнівської школи, однокласники та знайомі, представники керівництва Зимнівської ОТГ.

Педагог Бубнівської школи Вікторія Приступа розповіла, що поява володимирчан в аеропорту «Бориспіль» стала для Омельченка справжнім сюрпризом.

«Він був дуже радий нас бачити. Емоції після такої зустрічі просто зашкалюють», - розповіла Вікторія.

Володимирчани прибули в аеропорт, як справжня група підтримки - з квітами, подарунками та національними прапорами.

До слова, українці привезли із Сіднея 7 золотих та 10 срібних медалей. 15 учасників української команди протягом 5 місяців тренувались та вибороли 5 місце у медальному заліку.

Волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.


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Теги: Ігри Нескорених, Волинь
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