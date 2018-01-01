Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених
Сьогодні, 00:30
Делегація з Володимир-Волинського району зустріла свого земляка Василя Омельченка, який здобув дві медалі на Іграх Нескорених в Австралії.
Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Зустріти Василя у аеропорті «Бориспіль» приїхали батьки, учні та педагоги Бубнівської школи, однокласники та знайомі, представники керівництва Зимнівської ОТГ.
Педагог Бубнівської школи Вікторія Приступа розповіла, що поява володимирчан в аеропорту «Бориспіль» стала для Омельченка справжнім сюрпризом.
«Він був дуже радий нас бачити. Емоції після такої зустрічі просто зашкалюють», - розповіла Вікторія.
Володимирчани прибули в аеропорт, як справжня група підтримки - з квітами, подарунками та національними прапорами.
До слова, українці привезли із Сіднея 7 золотих та 10 срібних медалей. 15 учасників української команди протягом 5 місяців тренувались та вибороли 5 місце у медальному заліку.
Волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Зустріти Василя у аеропорті «Бориспіль» приїхали батьки, учні та педагоги Бубнівської школи, однокласники та знайомі, представники керівництва Зимнівської ОТГ.
Педагог Бубнівської школи Вікторія Приступа розповіла, що поява володимирчан в аеропорту «Бориспіль» стала для Омельченка справжнім сюрпризом.
«Він був дуже радий нас бачити. Емоції після такої зустрічі просто зашкалюють», - розповіла Вікторія.
Володимирчани прибули в аеропорт, як справжня група підтримки - з квітами, подарунками та національними прапорами.
До слова, українці привезли із Сіднея 7 золотих та 10 срібних медалей. 15 учасників української команди протягом 5 місяців тренувались та вибороли 5 місце у медальному заліку.
Волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених
Сьогодні, 00:30
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
29 жовтень, 23:13
Уперше за роки незалежності з’явилося освітлення у парку на Волині
29 жовтень, 22:11