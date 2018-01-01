У місті на Волині – надзвичайна ситуація із нарахуванням субсидій





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Сталося це через те, що нова програма Міністерства соціальної політики України, яку місто отримало минулої п’ятниці, 26 жовтня, і за якою мають здійснювати перерахунок, фактично не робоча.



Начальник міського управління соціального захисту населення Софія Сагаль на апаратній нараді при міському голові заявила, що у місті «складається надзвичайна ситуація із субсидіями».



«Залишається буквально два дні, і ми маємо обов’язково дати перерахунки безпосередньо комунальним установам. І може бути така ситуація, що ми за жовтень місяць абсолютно нічого не дамо…. Це незадоволені, звичайно, люди», - висловила стурбованість Софія Сагаль.



Сагаль також зауважила, що «такої складної ситуації ще не було», і, що від «недосконалої» програми страждають не лише ковельчани.



«Ми не можемо бачити Пенсійного фонду, сімейний стан, тобто ми не бачимо всю ту інформацію, на основі чого нараховуємо субсидію, окрім доходів, яку надає податкова служба», - конкретизувала чиновниця.



Міський голова Олег Кіндер пообіцяв втрутитися в ситуацію і переговорити на цю тему з головою Волинської ОДА Олександром Савченком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі фахівці соцзахисту так і не змогли приступити до процедури нарахування населенню житлових субсидій на опалювальний період.Про це пише Проковель Сталося це через те, що нова програма Міністерства соціальної політики України, яку місто отримало минулої п’ятниці, 26 жовтня, і за якою мають здійснювати перерахунок, фактично не робоча.Начальник міського управління соціального захисту населенняна апаратній нараді при міському голові заявила, що у місті «складається надзвичайна ситуація із субсидіями».«Залишається буквально два дні, і ми маємо обов’язково дати перерахунки безпосередньо комунальним установам. І може бути така ситуація, що ми за жовтень місяць абсолютно нічого не дамо…. Це незадоволені, звичайно, люди», - висловила стурбованість Софія Сагаль.Сагаль також зауважила, що «такої складної ситуації ще не було», і, що від «недосконалої» програми страждають не лише ковельчани.«Ми не можемо бачити Пенсійного фонду, сімейний стан, тобто ми не бачимо всю ту інформацію, на основі чого нараховуємо субсидію, окрім доходів, яку надає податкова служба», - конкретизувала чиновниця.Міський головапообіцяв втрутитися в ситуацію і переговорити на цю тему з головою Волинської ОДА

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