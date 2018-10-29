Експерт радить луцькій мерії судитися із прилеглими селами за землю





Про це заявив Регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки Валентин Малиновський, - передає «



Зокрема Валентин Малиновський порушив проблему приналежності територій під Луцьком, де зараз розташовані великі підприємства.



«Я не можу стверджувати на 100%, але, наскільки мені відомо, десь у 2004 році були внесені зміни до меж міста Луцьк. Як наслідок, частина міської території відійшла до суміжних сільських рад. З чим це пов’язано – не можу сказати. Для цього необхідно піднімати архівні матеріали і вивчати рішення міської ради, сільських рад, проаналізувати обґрунтування тих рішень. Чи все там було законно з юридичної точки зору? Чи не було порушення закону чи перевищення повноважень при ухваленні таких рішень? Хотілося б сподіватися, що у міській раді зараз предметно займаються цим питанням. Лучани теж запитують: як так сталося, що колишній завод «Іскра» (зараз Модерн-Експо), який був зареєстрований у Луцьку і повністю користується міською інфраструктурою, тепер не входить у межі міста?» – відзначив він.



На думку Валентина Малиновського, у міської ради є шанси спробувати відкоригувати межі міста.



«Керівництво Луцької міської ради могло б спробувати, якщо воно дійсно прагне вирішити це питання, звернутися до архівів. Юридична служба може попрацювати з тими рішеннями, які було прийняті раніше, в тому ж 2004 році. Хто їх приймав, чи та посадова особа чи певний орган мали на це повноваження? Наскільки ці рішення відповідали чинному законодавству? Якщо виявляться юридичні суперечності, тоді це питання можна вирішувати у двох напрямах. Або ж разом з відповідними сільрадами спробувати привести ті рішення у відповідність до закону, що зробити вкрай важко. Або ж вирішувати це питання у судовому порядку».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво Луцької міської ради могло б вивчити питання зміни меж міста в минулому на предмет юридичної відповідності та спробувати відкоригувати межі міста.Про це заявив Регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки, - передає « ВолиньUA ».Зокрема Валентин Малиновський порушив проблему приналежності територій під Луцьком, де зараз розташовані великі підприємства.«Я не можу стверджувати на 100%, але, наскільки мені відомо, десь у 2004 році були внесені зміни до меж міста Луцьк. Як наслідок, частина міської території відійшла до суміжних сільських рад. З чим це пов’язано – не можу сказати. Для цього необхідно піднімати архівні матеріали і вивчати рішення міської ради, сільських рад, проаналізувати обґрунтування тих рішень. Чи все там було законно з юридичної точки зору? Чи не було порушення закону чи перевищення повноважень при ухваленні таких рішень? Хотілося б сподіватися, що у міській раді зараз предметно займаються цим питанням. Лучани теж запитують: як так сталося, що колишній завод «Іскра» (зараз Модерн-Експо), який був зареєстрований у Луцьку і повністю користується міською інфраструктурою, тепер не входить у межі міста?» – відзначив він.На думку Валентина Малиновського, у міської ради є шанси спробувати відкоригувати межі міста.«Керівництво Луцької міської ради могло б спробувати, якщо воно дійсно прагне вирішити це питання, звернутися до архівів. Юридична служба може попрацювати з тими рішеннями, які було прийняті раніше, в тому ж 2004 році. Хто їх приймав, чи та посадова особа чи певний орган мали на це повноваження? Наскільки ці рішення відповідали чинному законодавству? Якщо виявляться юридичні суперечності, тоді це питання можна вирішувати у двох напрямах. Або ж разом з відповідними сільрадами спробувати привести ті рішення у відповідність до закону, що зробити вкрай важко. Або ж вирішувати це питання у судовому порядку».

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