На боротьбу з потенційним еколихом у Ковелі дали майже 80 тисяч

У Ковелі у рамках спеціальної програми на боротьбу із поширенням отруйного борщівника Сосновського скерують 77 тисяч гривень.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Останніми роками все більшого поширення і розповсюдження в Ковелі набуває борщівник Сосновського. Це – отруйна, небезпечна багаторічна рослина родини зонтичних. За висновками фахівців, якщо бездіяти, то за десяток років вона перетвориться на стихійне лихо.Для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей міськрада затвердила Програму з проведення заходів з локалізації та ліквідації борщівника Сосновського на окремих територіях Ковеля на 2019 рік.Над її розробленням працювали відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки виконавчого комітету та науковці Української науково-дослідної станції карантину рослин Інституту захисту рослин національної академії аграрних наук.Програма фінансуватиметься з міського бюджету. На її реалізацію необхідно 77 тисяч гривень.