вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На боротьбу з потенційним еколихом у Ковелі дали майже 80 тисяч

На боротьбу з потенційним еколихом у Ковелі дали майже 80 тисяч
У Ковелі у рамках спеціальної програми на боротьбу із поширенням отруйного борщівника Сосновського скерують 77 тисяч гривень.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

Останніми роками все більшого поширення і розповсюдження в Ковелі набуває борщівник Сосновського. Це – отруйна, небезпечна багаторічна рослина родини зонтичних. За висновками фахівців, якщо бездіяти, то за десяток років вона перетвориться на стихійне лихо.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей міськрада затвердила Програму з проведення заходів з локалізації та ліквідації борщівника Сосновського на окремих територіях Ковеля на 2019 рік.

Над її розробленням працювали відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки виконавчого комітету та науковці Української науково-дослідної станції карантину рослин Інституту захисту рослин національної академії аграрних наук.

Програма фінансуватиметься з міського бюджету. На її реалізацію необхідно 77 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: борщівник, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині шукають інвесторів для розвитку ягідництва
Сьогодні, 06:38
На боротьбу з потенційним еколихом у Ковелі дали майже 80 тисяч
Сьогодні, 06:25
Святкування Хеловіну: думки лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 04:58
У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
Луцькрада може виділити гроші на погашення боргів за оренду котельні на Карбишева
Сьогодні, 03:16
Схожі новини
Двоє волинян отримали опіки від борщівника Двоє волинян отримали опіки від борщівника
14 серпень, 17:02
На Волині не поспішають знищувати борщівник На Волині не поспішають знищувати борщівник
09 липень, 17:10
На Волині – хащі борщівника. ВІДЕО На Волині – хащі борщівника. ВІДЕО
28 червень, 00:55
Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян
15 червень, 04:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають інвесторів для розвитку ягідництва
Сьогодні, 06:38
 0
На боротьбу з потенційним еколихом у Ковелі дали майже 80 тисяч
Сьогодні, 06:25
 0
Святкування Хеловіну: думки лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 04:58
 0
У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
 0
Луцькрада може виділити гроші на погашення боргів за оренду котельні на Карбишева
Сьогодні, 03:16
 0
Медіа
відео
1/8