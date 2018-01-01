На боротьбу з потенційним еколихом у Ковелі дали майже 80 тисяч
Сьогодні, 06:25
У Ковелі у рамках спеціальної програми на боротьбу із поширенням отруйного борщівника Сосновського скерують 77 тисяч гривень.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Останніми роками все більшого поширення і розповсюдження в Ковелі набуває борщівник Сосновського. Це – отруйна, небезпечна багаторічна рослина родини зонтичних. За висновками фахівців, якщо бездіяти, то за десяток років вона перетвориться на стихійне лихо.
Для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей міськрада затвердила Програму з проведення заходів з локалізації та ліквідації борщівника Сосновського на окремих територіях Ковеля на 2019 рік.
Над її розробленням працювали відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки виконавчого комітету та науковці Української науково-дослідної станції карантину рослин Інституту захисту рослин національної академії аграрних наук.
Програма фінансуватиметься з міського бюджету. На її реалізацію необхідно 77 тисяч гривень.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Останніми роками все більшого поширення і розповсюдження в Ковелі набуває борщівник Сосновського. Це – отруйна, небезпечна багаторічна рослина родини зонтичних. За висновками фахівців, якщо бездіяти, то за десяток років вона перетвориться на стихійне лихо.
Для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей міськрада затвердила Програму з проведення заходів з локалізації та ліквідації борщівника Сосновського на окремих територіях Ковеля на 2019 рік.
Над її розробленням працювали відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки виконавчого комітету та науковці Української науково-дослідної станції карантину рослин Інституту захисту рослин національної академії аграрних наук.
Програма фінансуватиметься з міського бюджету. На її реалізацію необхідно 77 тисяч гривень.
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