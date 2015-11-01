Святкування Хеловіну: думки лучан. ВІДЕО





Про це пише



Традиція святкування Хеловіну виникла понад дві тисячі років тому і походить від стародавнього кельтського свята жнив та дня мертвих. Саме тому основними кольорами є чорний, як символ смерті і темряви ночі, та помаранчевий, як символ збору урожаю в році, що минає.



Зокрема православна церква – проти Хеловіну. Мовляв, це – пропаганда нечистої сили і не те свято, традиції якого варто переймати.



За словами віккансьої жриці Олени Кузьмич, у маскараді нічого жахливого немає, адже на популярне релігійне свято Різдво теж переодягаються в нечисту силу, та це такого ажіотажу не викликає, мовляв, всі рамки лише в голові. Та й власне Хеловін не стільки привід для вечірок та маскарадів, як день пам’яті померлих, коли варто полистати старі альбоми і згадати родичів, котрих вже немає в цьому світі.



Старше покоління нині відійшло від стандартів, що Хелловін – це зло. Хоча літні люди не вважають дане свято вартим великої уваги, та й особливого спротиву щодо нетипових святкувань не висловлюють.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині Хеловін користується великою популярністю не лише у Великій Британії, але й в Україні, та все ж погляди людей на таке незвичайне свято різняться.Про це пише Район. Луцьк Традиція святкування Хеловіну виникла понад дві тисячі років тому і походить від стародавнього кельтського свята жнив та дня мертвих. Саме тому основними кольорами є чорний, як символ смерті і темряви ночі, та помаранчевий, як символ збору урожаю в році, що минає.Зокрема. Мовляв, це – пропаганда нечистої сили і не те свято, традиції якого варто переймати.За словами віккансьої жриці, у маскараді нічого жахливого немає, адже на популярне релігійне свято Різдво теж переодягаються в нечисту силу, та це такого ажіотажу не викликає, мовляв, всі рамки лише в голові. Та й власне Хеловін не стільки привід для вечірок та маскарадів, як день пам’яті померлих, коли варто полистати старі альбоми і згадати родичів, котрих вже немає в цьому світі.Старше покоління нині відійшло від стандартів, що Хелловін – це зло. Хоча літні люди не вважають дане свято вартим великої уваги, та й особливого спротиву щодо нетипових святкувань не висловлюють.

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