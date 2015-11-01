вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Святкування Хеловіну: думки лучан. ВІДЕО

Святкування Хеловіну: думки лучан. ВІДЕО
Нині Хеловін користується великою популярністю не лише у Великій Британії, але й в Україні, та все ж погляди людей на таке незвичайне свято різняться.

Про це пише Район. Луцьк.

Традиція святкування Хеловіну виникла понад дві тисячі років тому і походить від стародавнього кельтського свята жнив та дня мертвих. Саме тому основними кольорами є чорний, як символ смерті і темряви ночі, та помаранчевий, як символ збору урожаю в році, що минає.

Зокрема православна церква – проти Хеловіну. Мовляв, це – пропаганда нечистої сили і не те свято, традиції якого варто переймати.

За словами віккансьої жриці Олени Кузьмич, у маскараді нічого жахливого немає, адже на популярне релігійне свято Різдво теж переодягаються в нечисту силу, та це такого ажіотажу не викликає, мовляв, всі рамки лише в голові. Та й власне Хеловін не стільки привід для вечірок та маскарадів, як день пам’яті померлих, коли варто полистати старі альбоми і згадати родичів, котрих вже немає в цьому світі.

Старше покоління нині відійшло від стандартів, що Хелловін – це зло. Хоча літні люди не вважають дане свято вартим великої уваги, та й особливого спротиву щодо нетипових святкувань не висловлюють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Хеловін, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Святкування Хеловіну: думки лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 04:58
У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
Луцькрада може виділити гроші на погашення боргів за оренду котельні на Карбишева
Сьогодні, 03:16
На Волині селяни перекрили трасу. ВІДЕО
Сьогодні, 02:05
Експерт радить луцькій мерії судитися із прилеглими селами за землю
Сьогодні, 01:09
Схожі новини
У кого лучани переодягались на Хеловін? ВІДЕО У кого лучани переодягались на Хеловін? ВІДЕО
01 листопад, 2015, 19:14
У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
Експерт радить луцькій мерії судитися із прилеглими селами за землю Експерт радить луцькій мерії судитися із прилеглими селами за землю
Сьогодні, 01:09
Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО Авто у Луцьку збило 2 людей. ФОТО
29 жовтень, 21:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Святкування Хеловіну: думки лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 04:58
 0
У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
 0
Луцькрада може виділити гроші на погашення боргів за оренду котельні на Карбишева
Сьогодні, 03:16
 0
На Волині селяни перекрили трасу. ВІДЕО
Сьогодні, 02:05
 0
Експерт радить луцькій мерії судитися із прилеглими селами за землю
Сьогодні, 01:09
 0
Медіа
відео
1/8