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На Волині селяни перекрили трасу. ВІДЕО

На Волині селяни перекрили трасу. ВІДЕО
Жителі села Гішин на Волині перекрили автошлях Ковель-Камінь-Каширський.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.

За словами учасниці акції протесту Валентини Котік, у такий спосіб люди привернули увагу до проблеми транспортного сполучення між їхнім селом та районним центром.

Подробиці – у відео.



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Теги: перекриття, дорога, Волинь
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