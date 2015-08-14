На Волині селяни перекрили трасу. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.



За словами учасниці акції протесту Валентини Котік, у такий спосіб люди привернули увагу до проблеми транспортного сполучення між їхнім селом та районним центром.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Гішин на Волині перекрили автошлях Ковель-Камінь-Каширський.Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.За словами учасниці акції протесту, у такий спосіб люди привернули увагу доміж їхнім селом та районним центром.Подробиці – у відео.

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