У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
У луцькому притулку для тварин, яким опікується комунальне підприємство «Ласка», не вистачає вольєрів.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Нове житло, більше харчів і тепла для чотирилапих, - у луцькому притулку для тварин «Ласка» розповіли, як готуються до зими.
Нині на підприємстві є проблема із вольєрами.
За словами директора КП «Ласка» Наталії Рудь, їх бракує катастрофічно.
Подробиці ситуації – у відео.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Нове житло, більше харчів і тепла для чотирилапих, - у луцькому притулку для тварин «Ласка» розповіли, як готуються до зими.
Нині на підприємстві є проблема із вольєрами.
За словами директора КП «Ласка» Наталії Рудь, їх бракує катастрофічно.
Подробиці ситуації – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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