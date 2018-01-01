У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО





Про це йдеться у



Нове житло, більше харчів і тепла для чотирилапих, - у луцькому притулку для тварин «Ласка» розповіли, як готуються до зими.



Нині на підприємстві є проблема із вольєрами.



За словами директора КП «Ласка» Наталії Рудь, їх бракує катастрофічно.



Подробиці ситуації – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому притулку для тварин, яким опікується комунальне підприємство «Ласка», не вистачає вольєрів.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Нове житло, більше харчів і тепла для чотирилапих, - у луцькому притулку для тварин «Ласка» розповіли, як готуються до зими.Нині на підприємстві є проблема із вольєрами.За словами директора КП «Ласка», їх бракує катастрофічно.Подробиці ситуації – у відео.

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