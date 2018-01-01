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У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО

У луцькому притулку для тварин бракує вольєрів. ВІДЕО
У луцькому притулку для тварин, яким опікується комунальне підприємство «Ласка», не вистачає вольєрів.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нове житло, більше харчів і тепла для чотирилапих, - у луцькому притулку для тварин «Ласка» розповіли, як готуються до зими.

Нині на підприємстві є проблема із вольєрами.

За словами директора КП «Ласка» Наталії Рудь, їх бракує катастрофічно.

Подробиці ситуації – у відео.


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Теги: собаки, Луцьк
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