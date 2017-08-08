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Луцькрада може виділити гроші на погашення боргів за оренду котельні на Карбишева

Луцькрада може виділити гроші на погашення боргів за оренду котельні на Карбишева
Аби сплатити борги ДКП «Луцьктепло» за оренду котельні на вулиці Карбишева, у Луцькраді пропонують зняти кошти, передбачені на оплату енергоносіїв.

Про це повідомляє Конкурент.

Проблеми роботи ДКП «Луцьктепло» розглядала бюджетна комісія Луцької міськради.

Під час цього засідання понад три мільйони гривень, передбачених на оплату енергоносіїв, запропонували перекинути на погашення боргів з цього ж підприємства за оренду котельні на Карбишева.


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Теги: Луцьктепло, борги
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