Дорога увага: закликають привітати сина волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– син, посмертно нагородженого орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Його татко – легендарний командир екіпажу, який героїчно загинув 18 червня 2014 року на околиці Станиці Луганської разом з іншим солдатом ЗСУ з Волині, механіком-водієм – Іваном Петровичем Ващенею. Танк Т-64Б 51-ї (тепер 14-ї) бригади потрапив у оточення терористів. Снайпери окупантів порозбивали приціли і перископи, машина опинилася в безпорадному стані, стріляти було можливо тільки навмання. Танкісти ще встигли помітити ворожі позиції, що вели прицільний вогонь по екіпажу і навіть зробити постріли у бік ворожих гранатометників, котрі ховались неподалік, але на жаль не влучили. Щоб не віддати бойову машину в руки ворогу та не здаватися у полон, «закадичні друзі» Володя Крохмаль та Іван Ващеня прийняли рішення підірвати танк, ціною власного життя.Нелегка доля спіткала нашого Володю. Уже п'ятий рік хлопчина зростає без батька. На даний час він ходить до третього класу місцевої школи. Як каже сам іменинник, учиться посередньо. Не дуже любить англійську мову, проте до вподоби фізкультура. І взагалі, спорт – це найбільше захоплення нашого юного дзиґи, особливо бокс. Тому й фаворитом для себе хлопець обрав Олександра Усика, не пропускає жодного бою з ним.У майбутньому Володимир мріє стати танкістом. І не дивно, часто діти (особливо хлопчики) намагаються бути схожими на своїх татусів, наслідувати їх у всьому, навіть у виборі професії. Але головне, як каже іменинник, вирости хорошою людиною і для цього він докладе максимум зусиль. Вже зараз намагається робити більш-менш все, що відповідає його віку, та рівняється на улюбленого героя мультфільму Супермена. Про себе ж Володимир каже, що він дуже енергійна дитина, проблем зі здоров’ям не має і у його житті все цікаве та кумедне.За кордоном побувати хлопець ще не мав можливості, але був цього літа в Одесі в таборі Чайка. Цей відпочинок запам’ятався йому надовго, привітне море, теплий пісочок, весела компанія діток зі всієї України не могли дитину залишити його байдужим. Та й про Україну Володимир говорить, що це його рідна земля, місце, де він народився. І щиро бажає, щоб не було війни та все було, як раніше.Володя дуже любить тварин. Залюбки грається з домашніми улюбленцями – котиком та собакою Мальвіною – годує та доглядає за ними.Мама хлопчика Крохмаль Алла Володимирівна є для нього найдорожчою людиною, яку він дуже любить та намагається допомагати. Як може, так і підтримує, бо ж іншої допомоги родина не має від кого отримати. Хлопець по своєму бачить свої домашні обов’язки, основними з них називає застилання ліжка та відкриття жалюзі на вікні. Частку допомоги по втраті глави сімейства отримав його син, але сім’я ця багатодітна (є ще двоє старших братиків та маленька сестричка Аліса), мають статус малозабезпечених. Проживають вони усі разом у старенькому будинку, де поступово роблять ремонт. Не зважаючи на побутові труднощі, хлопчик дуже любить свою родину, каже, що вона велика і дружня. А мама впевнена, що основне, щоб всі були здорові, і всі негаразди відійдуть на задній план.Адресу для листування нам теж вказали, так як родина не проти спілкування та привітань для іменинника.Отож, як би не хотілось Володимиру повернутись до попереднього життя, того, де ще татко був живий, змінити щось, на жаль, не в наших силах. Але у наших з вами руках зробити Володю трішки щасливішим в його день народження. Він так потребує підтримки та теплих слів, обіймів та подарунків!Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krohmal.htm.Крохмаль Володимир Володимирович. 9 років (30.10.2009). Волинська обл.Ріст: 145. Розмір взуття: 37.Подарунок : будь-який на ваш розсуд , дорога увага.