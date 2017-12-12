Францію та Іспанію закидало снігом





Про це йдеться у сюжеті



Пориви вітру до 130 кілометрів за годину і сильні повені загрожують французькому острову Корсика. Тоді, як континентальній частині Франції синоптики прогнозують заметілі, град та шквальний вітер.



Від холоднечі та снігової бурі потерпає й Іспанія. Там вже лишилися без електрики 53 тисячі будинків. Чи не найбільше стихія накоїла шкоди у північному регіоні Астурія, де влада вже діє за планом надзвичайної ситуації. Бо від заметілі постраждали автомобільні та залізничні шляхи.



А от у сусідньому регіоні Галісія рятувальники розшукують чоловіка, який зник безвісти під час риболовлі.



Нагадаємо, перший сніг в Україні випав на горі Піп Іван у Карпатах 4 жовтня. Там намело майже півметра снігу.

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