Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку

Успішно виступила команда Волинської області на Чемпіонаті України по велотреку, який проходив у Львові 24-29 жовтня. Завоювали 12 медалей.Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.Зокремавиграла кейрін і командний спринт, була 2 в спринті і 3 в командній гонці серед жінок.була 2 в командному спринті, 2 в кейріні, 2 в гонці з вибуттям, 2 в гонці скретч, 2 в командній гонці, 3 в груповій гонці по очкам серед юніорок.- була 2 в командному спринті і 2 в командній гонці серед юніорок. Олександра Логвинюк повернулась з Юнацьких Олімпійських Ігор, які проходили в Буенос-Айресі з 6 по 18 жовтня, де зайняла 10 місце по сумі багатоборства з 5 гонок по шоссе і маунтенбайку.