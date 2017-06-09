Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку
Сьогодні, 09:42
Успішно виступила команда Волинської області на Чемпіонаті України по велотреку, який проходив у Львові 24-29 жовтня. Завоювали 12 медалей.
Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
Зокрема Дарина Мартинюк виграла кейрін і командний спринт, була 2 в спринті і 3 в командній гонці серед жінок.
Дорошенко Юлія була 2 в командному спринті, 2 в кейріні, 2 в гонці з вибуттям, 2 в гонці скретч, 2 в командній гонці, 3 в груповій гонці по очкам серед юніорок.
Логвинюк Олександра - була 2 в командному спринті і 2 в командній гонці серед юніорок. Олександра Логвинюк повернулась з Юнацьких Олімпійських Ігор, які проходили в Буенос-Айресі з 6 по 18 жовтня, де зайняла 10 місце по сумі багатоборства з 5 гонок по шоссе і маунтенбайку.
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Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
Зокрема Дарина Мартинюк виграла кейрін і командний спринт, була 2 в спринті і 3 в командній гонці серед жінок.
Дорошенко Юлія була 2 в командному спринті, 2 в кейріні, 2 в гонці з вибуттям, 2 в гонці скретч, 2 в командній гонці, 3 в груповій гонці по очкам серед юніорок.
Логвинюк Олександра - була 2 в командному спринті і 2 в командній гонці серед юніорок. Олександра Логвинюк повернулась з Юнацьких Олімпійських Ігор, які проходили в Буенос-Айресі з 6 по 18 жовтня, де зайняла 10 місце по сумі багатоборства з 5 гонок по шоссе і маунтенбайку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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