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Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку

Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку
Успішно виступила команда Волинської області на Чемпіонаті України по велотреку, який проходив у Львові 24-29 жовтня. Завоювали 12 медалей.

Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.

Зокрема Дарина Мартинюк виграла кейрін і командний спринт, була 2 в спринті і 3 в командній гонці серед жінок.

Дорошенко Юлія була 2 в командному спринті, 2 в кейріні, 2 в гонці з вибуттям, 2 в гонці скретч, 2 в командній гонці, 3 в груповій гонці по очкам серед юніорок.

Логвинюк Олександра - була 2 в командному спринті і 2 в командній гонці серед юніорок. Олександра Логвинюк повернулась з Юнацьких Олімпійських Ігор, які проходили в Буенос-Айресі з 6 по 18 жовтня, де зайняла 10 місце по сумі багатоборства з 5 гонок по шоссе і маунтенбайку.

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Теги: змагання, велотрек, волиняни
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