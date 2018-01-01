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Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
У Луцьку на вулиці Клима Савура сталася аварія.

Про це пише Район.Луцьк.

Зазначимо, що зіткнулися Renault і УАЗ-452.

ДТП трапилася зранку 30 жовтня.

Через аварію утворилася велика «тягучка» перед поворотом на вулицю Задворецьку.

На місці події працює патрульна поліція.
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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