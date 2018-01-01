Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО





Про це пише



Зазначимо, що зіткнулися Renault і УАЗ-452.



ДТП трапилася зранку 30 жовтня.



Через аварію утворилася велика «тягучка» перед поворотом на вулицю Задворецьку.



На місці події працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Клима Савура сталася аварія.Про це пише Район.Луцьк Зазначимо, що зіткнулися Renault і УАЗ-452.ДТП трапилася зранку 30 жовтня.Через аварію утворилася велика «тягучка» перед поворотом на вулицю Задворецьку.На місці події працює патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію