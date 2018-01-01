Хотів проскочити: у Луцьку водій легковика спричинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 09:57
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.
Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав Володимир Шемедюк.
«Хитрий на К-Карого влаштував всім свято», – пише чоловік.
У коментарях до допису Володимир Шемедюк зазначив, що водій легковика хотів проскочити у сліпій зоні.
«Спробував проскочити справа перед фурою. Його розвернуло і протягнуло до переходу. Водій явно не знає сліпих зон великогабаритних ТЗ», – написав лучанин.
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Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав Володимир Шемедюк.
«Хитрий на К-Карого влаштував всім свято», – пише чоловік.
У коментарях до допису Володимир Шемедюк зазначив, що водій легковика хотів проскочити у сліпій зоні.
«Спробував проскочити справа перед фурою. Його розвернуло і протягнуло до переходу. Водій явно не знає сліпих зон великогабаритних ТЗ», – написав лучанин.
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