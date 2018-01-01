Хотів проскочити: у Луцьку водій легковика спричинив аварію. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав Володимир Шемедюк.



«Хитрий на К-Карого влаштував всім свято», – пише чоловік.



У коментарях до допису Володимир Шемедюк зазначив, що водій легковика хотів проскочити у сліпій зоні.



«Спробував проскочити справа перед фурою. Його розвернуло і протягнуло до переходу. Водій явно не знає сліпих зон великогабаритних ТЗ», – написав лучанин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав«Хитрий на К-Карого влаштував всім свято», – пише чоловік.У коментарях до допису Володимир Шемедюк зазначив, що водій легковика хотів проскочити у сліпій зоні.«Спробував проскочити справа перед фурою. Його розвернуло і протягнуло до переходу. Водій явно не знає сліпих зон великогабаритних ТЗ», – написав лучанин.

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